Ecologistes en Acció demana reconvertir la petroquímica de Tarragona en una indústria més sostenible i segura

L'entitat reclama que es depurin responsabilitats penals si l'empresa no ha seguit els protocols

Actualitzada 15/01/2020 a les 14:26

Ecologistes en Acció ha demanat reconvertir la petroquímica de Tarragona en una indústria més sostenible, més ecològica i més segura. En un comunicat, ha denunciat que aquest accident és «l'enèssima mostra de la manca de garanties existent» en aquest complex petroquímic. La concentració massiva d'indústries perilloses en aquesta àrea i els «successius» accidents «fan necessari» replantejar les instal·lacions. També critiquen que no hagin funcionat les sirenes per avisar la població, el que demostra que s'han d'utilitzar, segons ells, altres mitjans per alertar en cas d'accident. Així mateix, l'associació ha opinat que no ha funcionat la coordinació entre administracions, i ha demanat que es depurin responsabilitats penals si l'empresa no ha seguit els protocols en cas d'accident.També han considerat un «insult a la intel·ligència» que el conseller d'Interior digui no hi havia hagut perill per a la població quan hi ha morts i ferits, «intentant minimitzar la gravetat de l'accident». «La població no té ni idea del que ha de fer ni on ha d'anar per fugir del perill de l'accident, i l'única opció que se li dona és el confinament», s'ha queixat.