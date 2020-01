Desarticulat un grup que estafava a través de vendes fraudulentes per internet a Tarragona

Actualitzada 15/01/2020 a les 11:07

La policia espanyola ha desmantellat a Tarragona un grup organitzat dedicat a estafar a través d'internet mitjançant vendes fraudulentes de vehicles de motor o prestació de serveis amb la compravenda de productes anunciats en pàgines web. Les víctimes es posaven en contacte amb els detinguts per arribar a un acord econòmic pels productes publicitats, ingressaven l'import econòmic en un compte bancari però mai no rebien els productes adquirits. Set persones, totes de nacionalitat espanyola, han estat detingudes com a presumptes autors de delictes d'estafa, usurpació d'estat civil, danys i amenaces condicionals amb el que havien guanyat més de 40.000 euros de benefici.L'operació policial va començar el juliol passat quan els agents van tenir coneixement de diferents denúncies tramitades en diferents localitzats com Palma, Gijón, Jaén o Tarragona.Els detinguts utilitzaven un compte bancari a no d'una persona amb discapacitat intel·lectual que els havia atorgat un poder notarial per operar amb el seu nom. Així, rebien les transferències fraudulentes i podien sol·licitar préstecs bancaris i per a l'adquisició de telefonia mòbil.Els denunciats van arribar a amenaçar a un dels socis de la notaria on es va realitzar el poder notarial amb fer pública una mala imatge de la mateixa exigent una quantitat de 30.000 euros, no arribat a produir-se per la intervenció policial. Dos dels detinguts ocupaven un habitatge i havien estat denunciats per impagament per la propietària abandonant-lo i causant danys per valor de 4.500 euros.