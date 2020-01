Centenars de persones surten al carrer per denunciar la falta de comunicació i seguretat després de l'explosió

S'ha llegit un manifest de denúncia per la desinformació viscuda ahir

Actualitzada 15/01/2020 a les 19:55

Centenars de persones han sortit al carrer, i s'han concentrat a la plaça de la Font, per reclamar a les autoritats major transparència i una comunicació directa entre la ciutadania i les autoritats, en successos com els viscuts ahir a causa de l'explosió a l'empresa IQOXE.La marca convocada per la Plataforma Cel Net, CGT i CoBas ha estat liderada per Laia Estrada (CUP Tarragona) que ha llegit un manifest de denúncia de la desinformació viscuda ahir per la ciutadania de Tarragona i els barris de Ponent.Els assistents han arribat davant l'Ajuntament amb màscares per denunciar també la toxicitat del gas que va provocar l'explosió d'ahir.