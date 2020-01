CCOO i UGT denuncien que la precarietat laboral a les empreses químiques de Tarragona repercuteix en la seguretat

Els dos sindicats recorden que hi ha hagut quatre accidents greus en els últims nou mesos

CCOO i UGT han denunciat aquest dimecres que la precarietat laboral que hi ha a les empreses químiques de Tarragona repercuteix en la seguretat, tant dels treballadors com de la ciutadania. Representants dels dos sindicats han participat en el minut de silenci que han fet els treballadors d'IQOXE, l'empresa de la Canonja en la qual hi va haver una explosió aquest dimarts, i que ha concentrat una cinquantena de persones. Alguns dels empleats s'ha mostrat molt afectats pel sinistre, que ha causat dos morts, un dels quals un treballador de la companyia, a més de vuit ferits. Els sindicats també han recordat que s'han produït quatre accidents greus en els últims mesos al polígon químic de Tarragona.