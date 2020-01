El conseller d'Interior confirma que ja s'ha extret el cos del treballador mort en l'explosió

Actualitzada 15/01/2020 a les 19:11

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que en els minuts posteriors a l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja, els serveis d'emergències no sabien quina substància s'estava cremant. Buch ho ha afirmat que per aquesta raó va caldre que els Bombers fessin estudis de la qualitat de l'aire per confirmar que no hi havia toxicitat, fet que va endarrerir l'actuació i els possibles avisos a la població. «Si haguéssim tingut la informació, hauríem pogut actuar més ràpidament», ha indicat el conseller. El titular d'Interior també ha confirmat que durant la tarda d'aquest dimecres s'ha pogut extreure el cos del treballador mort per l'explosió i que la funerària ja s'ha pogut endur el cadàver.