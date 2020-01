Encara hi ha 30 dotacions treballant a l'empresa, tot i que la xifra anirà reduïnt de cara a la nit

Actualitzada 15/01/2020 a les 18:51

Bombers assegura que «no hi ha combustió al tanc d'òxid de propilè» i que tampoc hi ha flama. Així doncs, una vegada apagat l'incendi, els bombers procediran al transvasament del producte restant del dipòsit amb la coordinació de l'empresa. Aquest és un procés llarg, ja que és important que no hi hagi cap fuita, i podria allargar-se fins demà.De moment, continuen 30 dotacions a l'empresa de la Canonja, treballat juntament amb els bombers del Parc Químic, però gradualment reduiran els efectius de cara a la nit, això sí, mantenint un dispositiu. «De cara a demà supervisarem el procés de transvasament», afirmen des de Bombers de la Generalitat.