Ricomà reconeix «alguna ordre contradictòria» a la població sobre el confinament arran de l'explosió de la Canonja

L'alcalde de Tarragona destaca que és «molt difícil» donar una «informació veraç» a la ciutadania en poc temps

Actualitzada 14/01/2020 a les 23:50

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha reconegut que hi ha hagut «alguna ordre contradictòria» a la ciutadania sobre si s'havia de confinar, o no, arran de l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja. Minuts després de la deflagració per les xarxes socials s'ha decretat el confinament a diferents municipis. Segons la versió oficial facilitada per Interior i Bombers, i avalada per Ricomà, es tractava d'un confinament «preventiu», i que les sirenes de risc químic no han sonat perquè instants abans d'activar-se ha arribat un informe de Bombers que apuntava que no hi havia toxicitat. Pel batlle «és molt difícil» donar una «informació veraç» a la ciutadania en poc temps i ha qualificat d'»espectacular» la coordinació dels cossos d'emergències.