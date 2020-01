La URV lidera un projecte europeu per buscar solucions a l'exclusió social derivada del turisme

El projecte SMARTDEST s'ha engegat aquest gener i durarà tres anys

Increment del cost de vida, escassetat i encariment de l’habitatge, congestió de serveis i espais públics, empobriment i marginalització dels treballadors més vulnerables i transformació de la identitat cultural dels barris. Aquests són els principals problemes que estan patint les ciutats que han de conviure amb una afluència turística cada vegada més massificada. Aportar solucions innovadores a aquests conflictes és un dels objectius principals del projecte SMARTDEST, una iniciativa liderada per Antonio Russo, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, que ha rebut 3,1 milions d’euros de finançament europeu per contribuir, en els propers tres anys, al disseny de polítiques públiques que evitin l’exclusió social dels ciutadans que resideixen als nuclis urbans afectats.

El projecte, en el què hi participa un consorci de 12 socis de diferents països de la Unió Europea, estudiarà inicialment els casos de 4 ciutats preseleccionades per fer una prova pilot: Barcelona, Venècia, Jerusalem i Amsterdam, que ja tenen en marxa una àmplia gamma d’iniciatives per afavorir la inclusió social relacionada amb el desenvolupament del turisme i experimenten amb sol·lucions intel·ligents per fer front a l’excés de la pressió turística que pateixen. En una fase posterior s’inclouran altres quatre ciutats.

Durant aquests tres anys es treballarà, d’una banda, per analitzar el rol de les mobilitats turístiques i altres formes d’habitar temporalment la ciutat com a fets transformadors dels nuclis urbans. També s’examinarà el fenomen de l’exclusió social, cada cop més present en aquests tipus de ciutats i que ve derivat del desplaçament dels serveis socials dels nuclis urbans cap a la perifèria. A més, a través d’un treball col·laboratiu amb agents socials de les vuit ciutats que s’inclouran al projecte, s’estudiaran les formes de resistència i autoorganització ciutadana. També es desenvoluparan Citylabs, laboratoris d’idees que funcionin com a seus de disseny participatiu de solucions centrades en les necessitats de la comunitat i proposin solucions polítiques innovadores, i finalment es transferiran els resultats obtinguts durant aquests tres anys de treball a nivell local cap a les entitats polítiques i entitats afectades.



L’objectiu final d’aquest projecte és acabar produïnt un impacte social, i que els laboratoris de disseny de solucions que es crearan a nivell local puguin escalar les noves formes de treballar a l’àmbit europeu per tal de trobar solucions estratègiques a l’excés de pressió turística en els sectors socials, polítics i econòmics.

Els dies 9 i 10 de gener va tenir lloc la primera reunió del projecte SMARTDEST, que va congregar a Tarragona representants de les entitats participants i d’institucions i s’espera una primera mostra de resultats el proper més d’abril.