La plaça de la Font acull un acte de suport als eurodiputats

Un centenar de persones hi van assistir

Actualitzada 14/01/2020 a les 09:10

La plaça de la Font va acollir ahir a la tarda un acte de suport als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comin, qui ahir dilluns van iniciar la seva activitat al Parlament Europeu, i Oriol Junqueras, que segueix a la presó després que no si li atorgués autorització per recollir l’acta d’eurodiputat. Representants entitats i organitzacions com Òmnium Cultural, dels CDR, de Silenci Rebel·leu-vos i de Tercera Joventut per la República van dirigir unes paraules al més d’un centenar de persones que hi van assistir. Entre els presents, es trobaven l’alcalde de Tarragona, el republicà Pau Ricomà, i el membre de la mesa del Parlament de Catalunya, Eusebi Campdepadrós, de Junts per Catalunya. També hi havia representants d’altres formacions polítiques, com el portaveu de Junts per Tarragona a l’Ajuntament, Dídac Nadal.