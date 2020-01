La nova programació dels Centres Cívics ofereix més de 1.600 places en 120 activitats

Aquesta programació contempla «tot allò que té a veure amb la perspectiva més feminista, inclusiva i pel respecte amb el medi ambient i animal»

L’Ajuntament de Tarragona, a través dels sis Centres Cívics que hi ha distribuïts per la ciutat, presenta la programació Hivern Primavera 2020 amb 120 activitats, una quarantena de noves i que oferiran més de 1.600 places.Segons ha volgut destacar la Consellera de Ciutadania, Carla Aguilar, aquesta programació contempla «tot allò que té a veure amb la perspectiva més feminista, inclusiva i pel respecte amb el medi ambient i animal» i això fa «enfortir aquests punts perquè hi ha demanda i perquè hi ha molts tarragonins i tarragonines interessades en aquests aspectes».L’equip de centres cívics, del que la regidora ha destacat «el talent i les ganes de millorar dia a dia» ha prioritzat enguany per Salut i benestar ampliant la oferta, donada la important demanda dels usuaris, destacant l’activitat +que zumba, on s’ofereix aquest ball amb persones amb diversitat funcional, així com altres activitats com «el teatre de les oprimides» o un curs d’educació emocional a través de la literatura infantil i juvenil.També cal destacar la secció d’ecologia i sostenibilitat, on s’ha ampliat l’oferta amb moltes novetats, tot proposant activitats de relacions amb les diferents mascotes amb les que convivim a casa i proposant activitats com Cosmètica sense residus per aprendre a fer un xampú, una mantega corporal o una pasta de dents.També s’incrementa l’oferta gratuïta amb les Aules de dinamització informàtica Civics Lab on es passa de 9 activitats a la tardor de l’any passat a 13, durant aquesta nova temporada d’hivern i primavera.La consellera Aguilar també ha volgut destacar que tot i que la programació «la fa la gent» es fa en aquests equipaments municipals que val la pena mantenir i cuidar. I és per aquest motiu que ha anunciat les recents millores fetes en alguns dels centres cívics, així com les que es duran a terme al llarg d’aquest any, que tot i ser puntuals «serveixen per apropar encara més la ciutadania i convertir-se en llocs de referència on sempre que ho necessitin poden acudir».Les actuacions ja fetes han estat un lavabo adaptat i creació d’un despatx d’atenció al centre cívic de Sant Salvador; la renovació de l’equip de so al centre cívic de Sant Pere i Sant Pau i la millora de l’espai d’atenció al centre cívic de Torreforta.En els propers mesos es durà a terme la connexió a la xarxa local de gas del centre cívic de Sant Salvador, la reforma del punt de llum al centre sociocultural de la Part Alta i un lavabo adaptat al centre cívic de Sant Pere i Sant Pau.Aquest cop, el disseny gràfic ha anat a càrrec del Far Cooperatiu, a través del treball d’un taller a la Fundació Topromi. La imatge representa a les persones, ja que les persones són les que fan el Centre Cívic i són un espai de totes i per a totes.L’edició del llibret està feta seguint recomanacions d’accessibilitat i lectura fàcil, la qual cosa garanteix l’accés de totes les persones als textos i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries.