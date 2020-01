La Jove Cambra Internacional de Tarragona celebra el seu 50è aniversari amb diverses activitats

El Teatret del Serrallo va acollir la presentació

Actualitzada 13/01/2020 a les 21:33

La Jove Cambra Internacional (JCI) de Tarragona celebra aquest 2020 el seu 50è aniversari, i per això ha programat diverses activitats al llarg de l’any. Entre aquestes, destaquen el Sopar de Sant Jordi del pròxim 25 d’abril, que anualment és l’activitat principal de l’entitat, una calçotada i un scape room el mes de febrer, un English Meeting l’últim dijous de cada mes, un tast de vins al celler de Vilarodona el 6 de març i la recollida de joguines i el tió solidari el mes de desembre.

L’acte de presentació de la celebració d’aquest mig segle de vida va comptar també amb una taula rodona formada per 8 dels 9 fundadors de la cambra: Josep Maria Marsal, Ricardo Climent, Lluís Colet, Rodolfo Marsal, Emilio Mateu, Xavier Vallvé, Alfonso Mon i Manuel Tapias. Lluís Jordi, també membre creador, no hi va poder assistir. L’objectiu d’aquesta taula va ser el d’explicar com va sorgir la idea de crear aquesta associació, ja que va ser l’any 1970, encara època franquista. L’actual presidenta, Laura Bricio, va defensar que es tracta d’una fita prou important tenint en compte que «durant aquells anys era molt complicat convertir-se en una associació».

La JCI és una entitat que neix a Estats Units fa 100 anys i que s’ha expandit a més de 120 països arreu del món. A Catalunya, les cambres van néixer cap a finals dels anys 60 i principis dels 70, i actualment n’hi ha 7 d’actives: a Girona, Igualada, Barcelona, Lleida, Reus, Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Amb joves emprenedors d’entre 18 i 40 anys, les JCI impulsen formacions com cursos de debat, d’oratòria, de lideratge, etc., a joves actius que volen treballar per la comunitat, sempre des d’una vessant d’associacionisme juvenil i amb la idea d’impulsar i fomentar l’esperit de l’emprenedoria.