L'Ajuntament de Tarragona rebutja assistir a la inauguració de la nova variant de Vandellòs

Pau Ricomà ha explicat que «no hi ha res a celebrar i per això no volem ser presents en aquest acte»

Actualitzada 14/01/2020 a les 14:59

L'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat la invitació per assistir aquest dimecres al viatge amb tren que farà el ministre de Transports, José Luis Ábalos, amb motiu de la recent posada en funcionament de la variant de Vandellós.L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, ha explicat: «Aquests dies no hi ha res a celebrar i per això no volem ser presents en aquest acte oficial». I ha afegit: «Des d'aquest dilluns el territori viu un desgavell ferroviari, en el qual la ciutat de Tarragona ha perdut el pas dels trens Euromed i ha comportat, a més, una reordenació horària incoherent, menys freqüències i combois antiquats. És incomprensible que els trens de passatgers passin per l'interior i les mercaderies per on viu la gent. El que hem de fer és treballar per buscar solucions i aconseguir que millori la qualitat del servei. En definitiva, la ciutat patirà una greu desconnexió».