L'Ajuntament de Tarragona aprova la urbanització del PP10 per 13,8 MEUR

Actualitzada 14/01/2020 a les 14:09

Preocupació pel petit comerç

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest dimarts en un ple extraordinari adjudicar la urbanització del Pla Parcial 10, on s'havia d'ubicar el projecte fallit d'IKEA, a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) Comsa-Rogasa, per un import de 13,8 MEUR. En aquest espai, situat a l'entorn de l'Anella Mediterrània, hi ha previst construir-hi 1.211 habitatges, 400 dels quals seran de lloguer social impulsats pel consistori. A banda, l'empresa holandesa Ten Brinke té previst fer-hi un centre comercial, complementat amb oci, restauració i hoteleria. La urbanització s'ha aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern (ERC i ECP), PSC, Cs i PP; i els vots en contra de Junts per Tarragona i la CUP.El conseller de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha posat en valor els 400 habitatges socials que s'hi faran, gràcies a l'aprofitament urbanístic dels terrenys i a que el consistori va adquirir uns terrenys addicionals. Puig ha concretat que aquests pisos es destinaran a lloguer social i d'entrada no es posaran a la venda.La urbanització que s'ha aprovat al plenari contempla «aplanar el terreny, obrir carrers i deixar marcades les finques on aniran els edificis», ha concretat Puig. De fet, alguns d'aquests treballs ja han començat a l'entorn de l'Anella Mediterrània, amb un import de 750.000 euros. La previsió del consistori és que tot plegat estigui enllestit en uns 15 mesos a partir del març, quan està previst que comencin les obres, sempre que no es posin recursos.Un dels arguments que s'han sentit en el ple d'aquest dimarts és que el nou centre comercial de Ten Brinke pot ser l'estocada definitiva al petit comerç de la ciutat. «És un model obsolet. Un nou centre comercial distanciarà més el comerç i la vida de Tarragona del centre. Estem farts d'un model que no ajuda la nostra ciutat», ha defensat el portaveu de Junts per Tarragona, Dídac Nadal.Puig ha respost que estan en converses amb la companyia holandesa «per reconvertir el que podria ser un problema, en una oportunitat». «Ten Brinke pot oferir serveis, valor afegit en termes de sostenibilitat i fer una certa aposta hotelera», ha indicat Puig, que ha agraït el tarannà dialogant de l'empresa. Una de les propostes que agraden a l'equip de govern és que l'espai sigui un pol d'atracció «de gent de tot el Camp de Tarragona», aprofitant la bona ubicació i comunicació de la zona.Des de la CUP, la consellera Eva Miguel ha retret que l'executiu municipal no hagi concretat quin cost tindria per a les arques municipals aturar tot el projecte del PP-10. Una cancel·lació a la qual ERC, en campanya electoral, havia defensat. Puig ha afirmat que serien «milions», si bé no ha concretat més perquè la quantitat dependria del nombre de recursos que presentessin els propietaris dels terrenys a urbanitzar. «No era el nostre pla, però no defugim assumir tota la responsabilitat. És una herència que no ens agrada, però ens toca governar l'herència; ens agradi, o no», ha asseverat.Per la CUP, el nou barri no cohesionarà la ciutat. «Si volem parlar de cohesió, pacifiquem els ponts del Francolí, i convertim l'N-340 i la T-11 en vies urbanes», ha proposat. La seva opinió és contrària a la de Ciutadans i el PSC. La portaveu socialista, Sandra Ramos, ha valorat que el projecte «relliga barris» i «cohesiona els barris de Ponent entre sí», i no només els de Ponent amb el centre de la ciutat.