«Hem vist volar un projectil contra l'edifici»

Els veïns de Torreforta, atònits per l'incident mentre Bombers desallotja tres pisos del bloc on vivia la víctima mortal

Actualitzada 14/01/2020 a les 23:25

Veïns de la zona de Ponent de Tarragona, atònits després de l'explosió, asseguren haver presenciat un projectil impactant sobre l'edifici del barri de Torreforta on s'ha produït un esfondrament, amb una persona morta. Podria tractar-se d'una planxa o peça de ferro metàl·lica, projectada a gran velocitat, que hauria entrat per un tercer pis i destrossat part del terra, precipitant-se al pis inferior. L'home que ha mort residia al segon pis, però se l'ha trobat sense runa a sobre. A la part posterior de l'edifici s'aprecien notables danys a la finestra per on hauria entrat aquesta peça. Els Bombers han accedit a l'edifici per comprovar l'estat de l'estructura i tres pisos han quedat desallotjats i segellats. Mossos investiga els fets i la vinculació amb l'incident a la indústria IQOXE, que aquest dimarts al vespre ha trasbalsat el Camp de Tarragona.