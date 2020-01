«Ha estat descomunal: la fàbrica era una bola de foc», descriu una testimoni de l'explosió a Bonavista

Veïns i comerciants dels nuclis pròxims a la instal·lació sinistrada relaten la «por» patida arran del sinistre

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:25

El supermercat Spar de La Canonja afectat

Els testimonis de veïns i comerciants que han viscut de prop l'explosió de la fàbrica d'òxid d'etilè d'IQOXE de la Canonja (Tarragonès) han descrit la «por terrorífica» que han viscut durant el succés. En declaracions a l'ACN, Carmen Alcalà, que regenta una botiga de mobles a Bonavista, ha qualificat de «descomunal» l'estrèpit. «Cap a tres quarts de set hi ha hagut una explosió força forta. Però la segona i la tercera repetició han estat descomunals. Ha estat enorme. La fàbrica era una bola de foc», ha relatat. Després de les explosions, que han fet caure part del fals sostre de l'establiment, han decidit abaixar les persianes, tancar portes i marxar. «Més que res era el foc de fora, El teníem a 400 metres: eren com a bombes», ha afegit.Diari Més ha pogut parlar amb Loli Gutierrez, presidenta de l'Associació de Veïns de Bonavista, que ha comunicat a les xarxes socials de l'associació que la gent es quedi a casa seva confinada. Segons ha explicat, molts veïns han vist com el cel s'il·luminava de color taronja, s'ha escoltat l'explosió i molts veïns han decidit marxar del barri.L'ona expansiva de l'explosió ha afectat, entre d'altres, al supermercat Spar de La Canonja. L'explosió ha fet que s'ensorrés part del sostre.