Endesa Energia subministrarà les instal·lacions del PMET

Actualitzada 13/01/2020 a les 20:08

El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona (PMET) ha adjudicat a Endesa Energia SAU el contracte de subministrament elèctric a totes les instal·lacions esportives de la ciutat de Tarragona, per un import total de 423.500 euros. Aquesta adjudicació ve donada per l’adhesió del PMET a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, que el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va adjudicar a la mateixa empresa, per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Segons fonts de l’Ajuntament de Tarragona, el PMET va decidir adherir-se al contracte esmentat per dues raons: per una banda, perquè les tarifes que contempla són més competitives i, per l’altra banda, per l’eficàcia i l’agilitat en la tramitació administrativa.