Els Bombers asseguren que la situació a la indústria de la Canonja és «estable» però no està «controlada»

Torra dona un «missatge de tranquil·litat» i garanteix que no hi ha «cap element tòxic»

Actualitzada 14/01/2020 a les 23:05

Els Bombers han indicat que la situació a la indústria de la Canonja és «estable» però no està «controlada». Així ho ha assegurat Albert Ventosa, cap d'emergències de la regió de Tarragona dels Bombers, que ha concretat que s'està deixant cremar un tanc d'òxid de propilè de l'empresa IQOXE «de forma controlada». «És l'estratègia més segura per mantenir l'entorn fora dels límits d'explosivitat», ha concretat. Per la seva banda el president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat un missatge de «tranquil·litat» a la població del Camp de Tarragona i ha garantit que no hi ha «perill de núvol tòxic» a l'aire. També ha donat el condol a la família de la víctima mortal i ha destacat l'actuació dels cossos de seguretat.