Dos dels cinc premiats en la loteria de l'ADCV ja han cobrat els 100 euros

L’associació de discapacitats demana disculpes i asseguren que en cap cas es tracta d’un frau

Actualitzada 13/01/2020 a les 20:04

L’inspector encarregat de pagar els premis del cupó de loteria de l’Associació de Discapacitats de la Comunitat Valenciana (ACDV), Joaquim Pagés, ja ha liquidat l’import de 100 euros a dues de les persones premiades. La setmana passada un dels guanyadors va assegurar, en declaracions a aquest mitjà, que no trobava la manera de contactar ni amb l’associació ni amb el venedor, després que un dels cupons que havia comprat coincidís amb les 4 darreres xifres del sorteig de la ONCE del 24 de desembre: 1.460. Pagés va explicar que hi va haver un error d’impremta en els cupons i que el contacte que hi ha està equivocat, motiu pel qual les persones afectades no han trobat la manera de cobrar. A més, l’inspector va assegurar que el venedor està de baixa, i no tornarà fins d’aquí a una setmana i mitja.

«Demano disculpes i no vull deixar a ningú sense cobrar el seu premi. Fa anys que ho fem i no vull que ningú pensi que es tracta d’un frau», va defensar Pagés, qui va explicar que encara queden tres persones premiades que no han cobrat. Per això, va demanar que els guanayadors truquin al 657 968 358 i els liquidarà l’import del premi.

Pagés va voler demanar la confiança d’aquells que sempre han col·laborat en la causa de l’associació comprant la seva loteria animant-los que ho continuïn fent, sense por, doncs remarca que no es tracta de cap il·legalitat.