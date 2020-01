Detingut un home que havia intentat accedir a un habitatge de Bonavista amb una pota de cabra

En l'intent de robatori amb força hi van participar tres persones però dos d'ells es van escapar

Un tarragoní de 20 anys ha estat detingut aquesta matinada per la Guàrdia Urbana com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.Al voltant de les dues d’aquesta matinada, una dotació de la Guàrdia Urbana ha acudit al carrer Cinc del barri de Bonavista on, segons algunes informacions, s'estaria produint un intent de robatori a l’interior d’un domicili.Quan les dues patrulles desplaçades han arribat al lloc dels fets, els agents han sentit un fort soroll a l'escala i, posteriorment, han observat tres homes que sortien corrents de l'immoble, un dels quals va poder ser interceptat.Els agents han comprovat que el soroll provenia d'una eina del tipus pota de cabra localitzada a l'escala i presumptament utilitzada per intentar obrir la porta. Fent una inspecció ocular de l'immoble, els agents han observat dues portes que presentaven danys recents fets amb l'eina trobada.