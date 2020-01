Detenen un jove de 18 anys a la Part Alta per un delicte contra la salut pública

Durant l'escorcoll, la Guàrdia Urbana li va localitzar 60 euros i diferents paquets de la substància

Actualitzada 14/01/2020 a les 11:08

Un jove de 18 anys, veí d’Altafulla, ha estat detingut aquest dilluns a la Part Alta de Tarragona com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.Ahir a les 16.40 hores de la tarda una patrulla de la Guàrdia Urbana es va desplaçar a la plaça dels Natzarens de la Part Alta de la ciutat, alertada per veïns que es queixaven de la possible venda de droga a la zona.Els agents van identificar i detenir un dels joves que, d'acord amb la descripció facilitada pels testimonis, realitzava les transaccions. A l'escorcoll els agents van trobar al jove 60 euros i diferents paquets d’una substància, probablement marihuana (a falta de determinar la composició mitjançant anàlisi). Igualment, gràcies a les indicacions dels testimonis, els agents van trobar amagada una bossa més gran amb la mateixa substància. L'amagatall era utilitzat per tenir les dosis preparades per a la venda.