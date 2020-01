CCOO denuncia que el pla d'emergències per risc químic «no ha funcionat» després de l'explosió a la Canonja

El sindicat diu que les alarmes de confinament no han saltat i assegura que ja va avisar que hi havia «problemes en el seu funcionament»

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:40

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que les alarmes de confinament no han funcionat després de l'explosió a l'empresa química IQOXE, al polígon sud de Tarragona, a la Canonja, cap a tres quarts de set de la tarda d'aquests dimarts. L'incident ha causat una víctima mortal, sis ferits i un desaparegut. En un missatge a Twitter, CCOO ha assegurat que el pla d'emergències per risc químic, Plaseqat, activat en fase d'alerta, «no ha funcionat». L'organització, que compta amb quatre delegats a l'empresa, ha avisat que «ja havia denunciat» a la Generalitat que havien detectat problemes en el seu funcionament. L'altre sindicat amb representants a IQOXE, UGT, s'ha mostrat «preocupat» pels treballadors de la companyia i ha lamentat la «nul·la sensibilitat d'empresaris i administracions per evitar accidents», en una publicació a la mateixa xarxa social.Els sindicats van demanar aquest estiu millores en la seguretat de les empreses químiques de Tarragona després dels accidents a les fàbriques Carburos Metálicos i Clariant Ibérica i l'incendi a l'empresa Miasa Logistica. En aquell moment, CCOO va denunciar que no hi ha una coordinació entre els plans de protecció de les empreses, cosa que fa que reaccionin de manera diferent davant un mateix incident i van instar la Generalitat a revisar el Plaseqcat.L'incident d'aquest dimarts s'ha produït a l'empresa IQOXE i s'ha sentit en diversos municipis cap a tres quarts de set de la tarda, causant flames de grans dimensions. Bombers ha rebaixat la intensitat de les flames que afecten el dipòsit on hi ha l'òxid d'etilè. El producte, segons fons del cos, crema ara de forma controlada mentre els bombers refredant el tanc. L'explosió inicial ha provocat també altres petits focs que afecten altres instal·lacions de la indústria.