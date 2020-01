Buch afirma que no hi ha perill per a la població després de l'explosió i confia que s'aixequin els confinaments en breu

Explica que s'havien activat les sirenes per fer-les sonar però que just en el moment s'ha considerat que no hi havia motius per fer-ho

Actualitzada 14/01/2020 a les 21:33

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha afirmat que no hi ha perill per a la població de Tarragona després de l'explosió d'aquest dimarts a la tarda a l'empresa Iqoxe del polígon sud, a la Canonja. En declaracions a TV3 Buch ha confiat que els confinaments a la Canonja i Vila-seca s'aixequin en breu. El conseller ha explicat que aquestes ordres han estat preventives, perquè en cap moment hi ha hagut toxicitat a l'aire. També ha explicat que després de la primera explosió en un tanc d'òxid d'etilè n'hi ha hagut una segona en una estació de transformació d'electricitat. Buch ha confirmat que el balanç provisional és de sis persones ferides, dues d'elles en estat crític, i una desapareguda.En paral·lel, Buch ha explicat que també caldrà determinar si la mort d'un veí de Torregrossa en esfondrar-se el sostre de casa seva que ha tingut lloc aproximadament a l'hora de l'explosió està vinculada a aquest succés.Finalment, el conseller ha explicat que s'havien activat també els protocols per engegar les sirenes que avisen de risc químic, però que just en el moment en què s'havien de posar en marxa s'ha tingut prou elements com per considerar que no eren necessàries, atès que no hi havia toxicitat a l'aire.