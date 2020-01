Buch afirma que s'ha fet un confinament preventiu però que els informes no han recomanat fer sonar les sirenes

El conseller d'Interior assegura que «es pot sortir al carrer» però recomana que la gent «es quedi a casa»

Actualitzada 14/01/2020 a les 23:32

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que el confinament que s'ha recomanat a la població arran de l'explosió a l'empresa IQOXE de la Canonja, al polígon químic de Tarragona, ha estat «preventiu». Segons la versió oficial exposada pel titular d'Interior s'ha advertit la població per les xarxes socials però no mitjançant les sirenes de risc químic perquè «quan s'ha decidit fer sonar les sirenes, en aquell moment, segons abans, ha arribat l'informe de Bombers» que analitza la qualitat de l'aire i que apuntava que no es requeria el confinament. En una compareixença unes tres hores després de la deflagració, Buch ha assegurat que «es pot sortir al carrer, respirar amb tranquil·litat, però recomanem a la gent que es quedi a casa».