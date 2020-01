Tarragona recordarà les empremtes de la Segona República, la Guerra Civil i el franquisme

El programa, que es desenvoluparà entre el 15 de gener i el 28 de març, contempla un total de 26 actes

Com en anteriors edicions, al voltant de la data del final de la Guerra Civil a Tarragona, el 15 de gener de 1939, ara fa 81 anys, diferents institucions i entitats culturals han programat tot un seguit d’activitats per a ajudar a conèixer els antecedents, el desenvolupament i els efectes posteriors del conflicte bèl·lic a la ciutat. El programa, coordinat per l’Ajuntament de Tarragona, ha estat presentat públicament aquest dilluns pel conseller Manel Castaño.El programa, que es desenvoluparà entre el 15 de gener i el 28 de març i contempla un total de 26 actes, s’iniciarà amb l’exposició Les dones, motor de les lluites socials a Tarragona, que es podrà veure al Pati de Jaume I del Palau Municipal.La programació continuarà amb quatre exposicions més, sis visites guiades, vuit conferències, tres representacions i lectures dramatitzades, una projecció d’una pel·lícula, tres presentacions de publicacions, una actuació musical i la recuperació d’un espai de memòria, en concret de les dues fosses comunes petites del cementiri de Tarragona.A més a més d'aquestes visites guiades obertes a tots els ciutadans, com els darrers quatre anys, es continuaran desenvolupant les rutes pedagògiques adreçades als centres docents, a les quals ja han assistit més de 1.600 alumnes.La voluntat del nou equip de govern «és dotar de pes específic aquestes iniciatives que, des de fa anys, s’han dut a terme sense cap estructura municipal que les aixoplugués», segons el conseller Castaño. Així doncs, per unificar i coordinar i, sobretot, atorgar el pes institucional que es mereix tota aquesta tasca, l’Ajuntament de Tarragona ha creat recentment la Comissió de Programes de Memòria, dotada de pressupost, amb l'objectiu de fomentar i impulsar totes aquestes activitats de recuperació de la memòria històrica, tant des de l'àmbit municipal com des de l’àmbit de relació amb altres institucions i entitats.Tot plegat, amb l'objectiu de difondre la història recent, des de la Segona República fins a la dictadura franquista, passant per la Guerra Civil, un dels períodes més significatius i dramàtics del segle XX.