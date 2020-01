Resignació dels usuaris de Tarragona amb els nous horaris de tren

Actualitzada 13/01/2020 a les 14:19

Sense Euromed al centre de la ciutat

Els usuaris de Tarragona han rebut amb resignació els nous horaris de tren que s'han estrenat aquest dilluns amb la posada en marxa del nou tram del corredor mediterrani. A l'estació urbana ha quedat una franja sense servei d'una hora i mitja a mig matí per anar cap a Barcelona i els trens Euromed ja no s'aturen al centre de la ciutat, sinó que ho fan a l'estació del Camp de Tarragona. A més, s'ha creat una nova línia, l'R-17, que funciona com a tren llançadora entre Tarragona i PortAventura, per suplir el tancament de l'estació de Salou per als usuaris d'aquesta localitat. Un tren que, com havien alertat les plataformes ciutadanes, pràcticament no té passatgers.L'entrada en funcionament del corredor mediterrani ha suposat canvis importants per a la mobilitat ferroviària de la ciutat de Tarragona. Canvis que els usuaris no perceben com a positius. Els trens de mitja distància que connecten la ciutat amb Barcelona i Tortosa han patit modificacions d'horaris. El més significatiu és el buit de trens que hi ha a mig matí. Si fins ara passaven trens cada 30 o 45 minuts, ara no hi ha cap comboi entre les 9:26 i les 10:56. I és clar, perdre el tren de les 9.26 implica una hora i mitja d'espera. És el que li ha passat a un turista uruguaià, que per pocs segons no hi ha pogut pujar. «M'han dit que el proper passava a menys cinc, però em pensava que es referia a les deu, i no a les onze», ha comentat amb certa indignació i estupefacció.Després que marxés aquest tren, durant una bona l'estona l'estació ha quedat pràcticament buida. Tan sols ha circulat un tren de mercaderies, un Talgo sense aturada en direcció Barcelona i un Talgo en sentit València, que ha aplegat pocs passatgers. Un d'ells és un veí de Montbrió del Camp, que fins ara anava en autobús fins a Salou per agafar-lo allà. Amb el tancament de l'estació salouenca, l'alternativa és anar fins a la nova estació de Cambrils Nord. «Vaig intentar comprar el bitllet la setmana passada per internet i no hi va haver manera. Vaig trucar a Renfe i em van recomanar que aquesta setmana vingués a Tarragona», ha explicat. «Espero que per als pobles del voltant de Cambrils posin autobusos que vagin fins a la nova estació, perquè és més pràctic anar allà que venir fins a Tarragona», ha indicat.Entre els usuaris habituals, la sensació és que les coses no s'han fet bé. «És un error», ha indicat Martí Compte, que cada dia viatja de Vilafranca del Penedès a Tarragona, fent transbord a Sant Vicenç de Calders. En el seu cas no pateix cap canvi perquè «els trens cancel·lats són de mitja distància o llarga distància, i jo vaig amb el Rodalies». La nova infraestructura tampoc li ha suposat cap reducció en el temps de viatge. Amb tot, ha empatitzat amb els usuaris de les localitats de la costa tarragonina que s'han quedat sense tren i ha apuntat que «no es pot treure l'únic servei que tenien aquests ciutadans». Com a anècdota, el seu tren ha arribat amb uns deu minuts de retard. «Com és tan habitual, ho he trobat normal», ha indicat amb un somriure.Una altra conseqüència del nou nus ferroviari és que Tarragona s'ha quedat sense trens Euromed al centre de la ciutat. És l'única capital de demarcació sense aturada urbana de tot el corredor mediterrani. Ara, els passatgers s'han de desplaçar fins a la Secuita, a l'estació del Camp de Tarragona, per pujar-hi. Una situació que no els ha deixat contents. Mercè Cerveró és una de les tarragonines que des del primer dia ha començat a «patir» els inconvenients del canvi. Ha pujat a l'Euromed que ha sortit de Camp de Tarragona en direcció sud a les 7:51 hores. «És una mala passada per nosaltres, ens han fastiguejat. Visc al centre de Tarragona i fins ara podia anar a agafar el tren a peu. Ara he d'agafar el cotxe i pagar el pàrquing, que és excessivament car. Només ens queda callar i aguantar», ha expressat. En el seu cas, l'estalvi de temps de trajecte per la nova infraestructura, «no compensa gens». A més, segons ha dit, l'horari d'autobusos entre Tarragona i Camp de Tarragona «no està ajustat».L'opinió la comparteix amb Toni Guerra, un altre tarragoní que no troba beneficis amb la nova configuració. «Hi hem perdut. El trajecte s'escurça uns vint minuts, però això ho perds amb el temps que has d'anar cap a Camp de Tarragona i aparcar. És més molèstia», ha assegurat. Guerra ha raonat que «com a tarragoní és una pèrdua important» no tenir una estació central potent. Una situació que s'arrossega «des de fa temps».Al centre de la ciutat, la sensació és similar. «M'és molt difícil anar fins a Camp de Tarragona i avui que vaig fins a Girona tardaré més de tres hores», ha explicat a peu d'andana Mercè González. Aquesta passatgera ha hagut d'agafar un tren de mitja distància fins a Passeig de Gràcia, fer transbord amb mitja hora d'espera i agafar un altre tren cap a Girona. «L'Euromed anava bé, però ja no passa per aquí. Tarragona, sent una ciutat gran, hauria de tenir més bon servei», ha valorat. En la seva opinió, «l'error va ser posar l'estació allà», ha assegurat en referència a la de Camp de Tarragona.A tot plegat s'hi ha d'afegir que durant bona part d'aquest dilluns al matí, la pàgina web de Renfe que facilita informació horària dels trens no ha funcionat. I l'aplicació per a mòbils de Rodalies de la Generalitat encara no ha actualitzat les freqüències i els recorreguts. Tampoc consta encara l'existència de la nova línia R-17 entre Tarragona i PortAventura.