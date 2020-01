La segona edició del Sona Flamenc torna a comptar amb la complicitat de les entitats i artistes de la ciutat

L'esdeveniment tindrà lloc de l’1 al 16 de febrer i vol acostar el flamenc a nous públics a través de diversos espais i formats

El festival Tarragona Sona Flamenc arriba amb una segona edició després d’haver obtingut un gran èxit en la seva estrena l’any passat i es fa possible gràcies a la implicació directa del teixit associatiu flamenc de la ciutat com són les escoles, les entitats i els artistes locals, convidant a participar a tota la ciutadania.Tal i com ha apuntat en roda de premsa aquest matí, l’alcalde i conseller de Cultura, Pau Ricomà «el flamenc és una realitat a la ciutat, una expressió cultural viva» i destaca que amb la consolidació d’aquest festival «visibilitzem encara més el compromís i el treball de moltes entitats i artistes de la ciutat que ho viuen intensament dia a dia».L’objectiu d’aquest esdeveniment, que tindrà lloc de l’1 al 16 de febrer, pretén mostrar l’amplitud de l’art i la cultura flamenca amb una visió contemporània i transversal, acostar el flamenc a nous públics a través de diversos espais i formats, així com donar visibilitat als artistes i agents culturals del flamenc a la ciutat de Tarragona.En total hi haurà 25 activitats diferents que comprenen concerts i espectacles de ball, classes obertes i altres propostes culturals com la taula rodona sobre Flamenc i política, que es farà el dissabte 15 de febrer a les 18h a la sala d’actes de la Cooperativa Obrera i que anirà a càrrec de diverses personalitats com Juan Vergillos, un dels màxims especialistes en flamencologia; Manuel Gerena, poeta i cantautor flamenc i Federico Bardagí, antropòleg.Un dels actes més exitosos de l’any passat, el flashmob, amb més de 400 persones ballant alhora, torna a la Plaça Corsini el dissabte 1 de febrer a les 12h, obrint el Festival d’enguany. Aquesta és una iniciativa en la que col·laboren nombroses escoles de flamenc de la ciutat.Juan Ramón Caro donarà el tret de sortida al cicle amb un concert inaugural marcat per una forma única i exquisida de sentir el flamenc a través de la seva guitarra. Un altre artista destacat és Lin Cortés, mestre de la fusió d’estils i punta de llança del nou flamenc, que també actuarà dissabte 1 de febrer a la Sala Zero.L’actuació de Los Aurora és també un dels plats forts. El grup ens farà viatjar a través de les cançons més populars del compositor Manuel de Falla i ens portarà a un terreny proper al jazz i al flamenc. Ho podrem veure el dissabte 8 de febrer al Teatre El Magatzem.I del so més clàssic a la rumba catalana, aquella mateixa nit. Arrels de Gràcia ens faran ballar a la Capsa de Música presentant un ric repertori amb composicions pròpies, com La moto, Sunmorenao o L’espardenya, que s’han convertit en nous clàssics de la rumba catalana.Pel que fa al ball hi haurà també propostes imperdibles com els espectacles, acompanyats de cant i guitarra, d’una banda de la prestigiosa bailaora Cristina Aguilera, que, acompanyada per Jesús Blanco, ànima de La Herrería i de l’altra de Vanesa Aibar que presentarà l’espectacle Liminal al Teatre el Magatzem.A banda de l’espectacle de música i ball, el Festival també ofereix nombroses propostes de classes obertes, tallers, xerrades i conferències que conviden a la participació de tothom per tal de conèixer i introduir-se una mica més i millor al món flamenc.De totes les propostes que es poden trobar a la programació, múltiples i molt variades, com són la projecció d’un documental dedicat a la coneguda balladora de flamenc ‘La Chana’, una exposició fotogràfica i conferències relacionades amb el món del flamenc.Destaquem també els diferents tallers d’iniciació i perfeccionament que oferirà l’Asociación Cultural de Amigos de Andalucía al Centre Cívic de Sant Salvador o les classes obertes a càrrec de l’espai de dansa Evohé, que seran dirigides per Ana Corredor. I per als qui vulguin aprendre ritme i percussió s’oferiran tallers a l’estudi de dansa Art i Flamenc o el Taller de flamenc en família al Dance Global Gym.Mo Espasa Canadell (La Canonja) ha dissenyat enguany la imatge. Ella mateixa explica que ha partit de la idea d’un festival contemporani, urbà i actual i, treballant els tres colors corporatius del festival (vermell, blanc i negre); els hi ha donat una forma sintètica i senzilla en l’estil. Espasa ha volgut recuperar l’essència d’Alexander Calder o Miró, construint una guitarra española, amb patrons i formes geomètriques que fan ballar la imatge més plana.