La CUP Tarragona votarà no al PP10

Insta al govern a centrar-se en la rehabilitació d’habitatges, la modificació del POUM i la cohesió i dignificació de Ponent

Actualitzada 13/01/2020 a les 15:21

La CUP afirma que en el passat mandat el govern de Ballesteros «ens va voler vendre al conjunt de la població tarragonina que el PP10 era la clau de volta que necessitava la ciutat, juntament amb els seus 'Jocs de la Fam'». En el seu inici, projecte socialista plantejava la creació d’un barri «smart» que havia d’anar lligat al llegat dels Jocs. La portaveu del Grup Municipal Laia Estrada explica que «la realitat ha sigut que el mandat de Ballesteros ens ha deixat macroprojectes personals que no tenen res a veure amb les necessitats reals de la ciutat». L’arribada d’Ikea va ser un fracàs, però continua el procés d’urbanització del PP10 que es materialitzarà al ple de demà, aprovant la licitació de les obres d’un pla amb el que les anticapitalistes sempre s’han mostrat contràries.

El govern de Ricomà apunta que el pla està tan avançat que no pot aturar, la consellera Eva Miguel explica que «quan hem demanat quant costaria aturar el PP10 sempre ens han dit que el cost seria alt, però mai ens han donat cap xifra i que aquesta valoració l’havia de fer un tècnic especialista en la matèria». A més, les cupaires consideren que seguir endavant o no el PP10 era un tema prou transcendent com per que fos la ciutadania que decidís què volia fer-ne.

La CUP defensa una esmena a la totalitat del POUM per treballar en un model urbanístic que realment cohesioni la ciutat, és per això que les cupaires consideren que aquest projecte no és una prioritat per Tarragona, ja que «abans de fer obra nova ens cal tenir cura de l’estat dels edificis ja existents i frenar-ne el grau de degradació», ha exposat la consellera Estrada.

Per tot plegat, la CUP s’oposa al PP10 i insta al govern de Ricomà a centrar-se en la rehabilitació d’habitatges, la modificació del POUM i la cohesió i dignificació de Ponent amb la pacificant els ponts del Francolí, convertint finalment la T-11 i la N-340 en vies urbanes i posant solució a la situació de l’escola de Ponent, que encara està en barracons.

En cas que aquest pla finalment tiri endavant, la CUP de Tarragona exigeix que el total del sostre edificable de titularitat municipal es destini íntegrament al lloguer social i no només «un percentatge significatiu», segons les previsions del SMHAUSA.