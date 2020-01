L'aparador de la Farmàcia Nolla guanya el 91è concurs de pessebres

Actualitzada 13/01/2020 a les 08:58

L’Associació Pessebrista de Tarragona ha donat a conèixer el resultat del tradicional concurs de pessebres que organitza l’entitat i que aquest any ha arribat a la 91a edició. Els treballs presentats es van repartir en un total de sis modalitats: infantil, familiar popular, familiar artístic, col·legis i instituts, entitats i aparadors d’establiments comercials. Tots els participants rebran un diploma en l’acte d’entrega dels premis que es farà el pròxim 1 de febrer, mentre que en l’apartat infantil es lliurarà una medalla commemorativa a totes les persones que van presentar els seus projectes. Pel que fa a l’apartat destinat a aparadors d’establiments comercials, el primer premi ha recaigut en la Farmàcia Nolla, que va apostar per utilitzar els tradicionals pots antics d’aquest sector per posar, al seu interior, les característiques figures del pessebre, i tots repartits. El segon premi ha estat per l’Estanc Núria, i el tercer per a Comercial Padrell.

En l’àmbit destinat a col·legis i instituts, Solc ha estat el guanyador amb un pessebre que recrea una població i en la confecció del qual es va utilitzar material de reciclatge. El segon premi va recaure en el Col·legi Lestonnac-L’Ensenyança, i el tercer en el Centre d’Educació Especial Sant Rafael. El concurs dedicat a les entitats va ser guanyat per l’Associació de Veïns Solimar, mentre que el segon premi va ser per l’Associació d’Estibadors del Port de Tarragona i el tercer en els pares Carmelites, pel pessebre que van muntar en l’església Nostra Senyora del Carme.

Per la seva banda, el primer premi pertanyent a la categoria familiar artístic va ser per Joan Enric Bonastre. El segon va ser per Joan Boronat i el tercer per Francesc Tribaldo Lampreave. També es va concedir un accèssit a Olga del Rio Sánchez. En l’apartat familiar popular, els guanyadors van ser Nil i Iu Bertran Sans, mentre que el segon premi va recaure en Nemesio Rodríguez i Raimundo Sabariego, i el tercer en Julià Montoya Martínez.

Per altra banda, una quarantena de persones van participar en una sortida organitzada per l’associació per visitar pessebres a les ciutats de Lleida, Fraga i Monzó. A més, fins als pròxims dissabte i diumenge es pot visitar l’exposició a la cripta de Sant Antoni de Pàdua.