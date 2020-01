El PSC demana un temps màxim d'espera de 48 hores per visites programades a la xarxa primària de Salut

Carles Castillo assegura que «és un objectiu plenament viable i assumible»

Actualitzada 13/01/2020 a les 18:58

El diputat del PSC al Parlament per Tarragona, Carles Castillo, ha demanat avui al Govern de Junts per Catalunya i ERC que garanteixi un temps màxim d’espera i accés al sistema sanitari públic de les comarques tarragonines, «un objectiu plenament viable i assumible si dediquen les seves energies polítiques a assumir les seves responsabilitats per bastir un bon nivell d’assistència sanitària a Catalunya enlloc de dedicar-se en exclusiva a la gesticulació estèril com ha passat fins ara».En concret el diputat tarragoní ha fixat l’objectiu en establir un màxim de 15 dies de termini per accedir als serveis especialitzats per a la realització de proves, un mes per disposar del diagnòstic de tota la tipologia de càncers en cas de detectar-se indicis, 10 minuts per disposar de transport sanitari en els casos urgents i una hora com a màxim pels casos programats, i 48 hores de termini màxim per a les visites programades a la xarxa primària, com a primeres mesures bàsiques.Carles Castillo ha posat de relleu que a les comarques tarragonines, com a la resta del país, «han estat els professionals del sector els que han fet un esforç addicional per assegurar la qualitat d’un servei que ha rebut de ple les retallades dels Governs independentistes de Mas, Puigdemont i Torra. Els i les socialistes volem reconèixer i valorar aquest gran esforç dels professionals de la sanitat pública catalana alhora que exigim al Govern de la Generalitat que, com a mínim, deixi de malmetre la qualitat del sistema públic del país per la incompetència i ineficàcia amb què han actuat».Per al diputat del PSC, «els socialistes parlem des de la credibilitat que ens dona haver fet avançar la sanitat pública quan hem tingut la responsabilitat de governar. De fet, som els garants del sistema públic de salut. Tornem a demanar a l’actual Govern independentista que deixi de sacsejar pancartes i banderes i que doni resposta a les necessitats i serveis que afecten als catalans i catalanes, única manera realment eficaç de servir al país».«Culpar de tot a «l’Estat opressor i al Govern de Madrid» (com s’ha fet i es continua fent) provoca ja vergonya aliena. El Govern del senyor Torra disposa d’un pressupost superior als 40.000 milions d’euros i alguna coseta es deu poder fer amb això, dic jo. En tot cas, com afirma sempre Miquel Iceta, si el senyor Torra no es veu capaç o senzillament no vol assumir les responsabilitats que comporta ser president que plegui i doni pas a algú que vulgui exercir com a tal».Carles Castillo ha conclòs reiterant «que la majoria de la ciutadania ja s’ha cansat d’excuses, d’augments de les llistes d’espera i del deteriorament que s’ha patit aquests darrers anys en el conjunt del servei. Tan sols demanem que s’estableixin uns mínims, concretament a les comarques tarragonines, que puguin ser assumits per la Generalitat amb realisme, cosa possible si es torna a invertir en sanitat i en polítiques socials com sempre havíem fet i mai s’hauria d’haver deixat de fer», ha emfatitzat.