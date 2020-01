El 2018 hi va haver 642 matrimonis amb almenys un divorciat implicat

Actualitzada 12/01/2020 a les 20:56

L’evolució dels matrimonis catòlics han anat a la baixa en els darrers anys a les comarques de Tarragona, metre que s’ha incrementat el nombre dels civils, segons ha publicat l’Institut d’Estadística de Catalunya (Indescat), que ha donat a conèixer les dates compreses en el període 2012-2018. De les dades es desprèn que, el 2018, es van produir 1.762 matrimonis entre dues persones solteres i 642 en els quals almenys un dels membres de la parella era divorciat, mentre que en 343 casos els dos eren divorciats.

El 2018, darrer any que forma part de l’estadística de l’Indescat, dels 2.705 matrimonis que es van celebrar a la província de Tarragona només 345 van ser pel ritu catòlic, 12 per altres religions i 2.348 van ser civils. Les diferències són similars a les del conjunt de Catalunya, on es van certificar 27.738 matrimonis, dels quals 3.070 van ser catòlics, 224 d’altres religions i 24.444 de caràcter civil.

L’evolució entre els anys 2012 i 2018 demostra que, a les comarques tarragonines, la tendència dels matrimonis catòlics és negativa, amb un descens de 293 en aquest període. Si el 2012 es van celebrar 643 matrimonis catòlics, l’any següent la xifra va baixar a 509, el 2014 van ser 506 i el 2015 el nombre es va situar per sota dels cinc-cents, amb 473. En l’ any que va seguir van ser 429, fins a arribar als 345 del 2018. Per la seva banda, el moviment dels matrimonis civils va ser més irregular, ja que es va passar de 2.190 el 2012 a 2.348 el 2018. Entre el 2013 i el 2017 la relació va ser, respectivament, de 2.157, 2.229, 2.410 2.502 i 2.479 matrimonis civils. Pel que va als matrimonis d’altres religions, la tendència no ha variat, ja que si els anys 2012 i 2013 hi va haver 13 i 14 matrimonis, el 2017 i el 2018 van ser 19 i 12. El 2015 va ser l’any en què es va comptabilitzar la xifra més baixa, amb 10.

Pel que fa al sexe dels dos cònjuges, l’any 2018 es van certificar a les comarques de Tarragona 39 matrimonis formats per dues dones, dels 514 que hi va haver en el conjunt de Catalunya, sis més que els integrats per dos homes, que van ser 33 a Tarragona i 473 a Catalunya. Per altra banda, els matrimonis formats per persones d’ambdós sexes van ser 2.633 i 26.751, respectivament.

Una altra dada que aporta l’informe estadístic de l’Indescat en aquest àmbit fa referència a la nacionalitat dels membres de la parella. En l’apartat destinat als enllaços formats per dues dones, en trenta ocasions les contraents tenien la nacionalitat espanyola, en 7 ocasions una era estrangera i en dos casos ambdós cònjuges eren de nacionalitat estrangera. En el cas dels matrimonis formats per dos homes, 23 els van constituir persones de nacionalitat espanyola i 10 per un dels membres de la parella estranger. Quant a matrimonis amb membres dels dos sexes, en 2.129 ocasions els contraents tenien la nacionalitat espanyola, en 433 un dels cònjuges era estranger i en 71 els dos membres eren estrangers. A més, en 165 casos de matrimonis amb un únic membre de nacionalitat espanyola la relació va ser dona espanyola-home estranger i en 268 dona estrangera-home espanyol.

Els mesos de setembre, juliol i juny són, per aquest ordre, els que comptabilitzen més matrimonis, seguits d’octubre i maig.