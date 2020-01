Cunit reclama solucions a la Generalitat davant un nou atropellament a la C-31

Actualitzada 12/01/2020 a les 20:24

Un nou atropellament a la C-31 al seu pas per Cunit en què una jove de vint anys va resultar ferida greu el passat dissabte ha fet que l’Ajuntament de Cunit reclami a la Generalitat que tiri endavant el projecte que està aprovat des de 2017 i que inclou millores per garantir-ne la seguretat, com la construcció d’alguna rotonda, més passos de vianants, instal·li reductors de velocitat i en millori la il·luminació.

L’alcaldessa de Cunit, Dolors Carreras, ha recordat que «fa més de tres anys que anem sentint que tenen la solució per a pacificar aquesta via, però no s’ha tirat endavant». L’alcaldessa Dolors Carreras i Jaume Casañas, primer tinent d’alcalde, van visitar la Direcció General de Carreteres només formar govern a Cunit per a interessar-se per aquest projecte. Des d’aleshores, l’Ajuntament de Cunit no ha tingut «cap resposta ni cap comunicació que hagi variat la situació».

L’atropellament va tenir lloc a un quart d’una del migdia del passat dissabte quan un vehicle va atropellar una dona de 20 anys quan travessava la carretera per un pas de vianants. La víctima va ser traslladada en ambulància a l’Hospital de Bellvitge en estat greu. El pròxim dimecres 15 de gener se celebrarà una reunió del Pacte del Penedès Marítim en la qual es reclamaran millores en aquest sentit.

L’atropellament de dissabte, se suma als que han tingut lloc en els darrers mesos i anys, i que van portar a buscar solucions a una via per la qual passen entre 17.000 i 20.000 vehicles diaris, segons el consistori cunitenc. L’Ajuntament de Cunit també reclama que s’apliqui a la C-31 les mateixes mesures que s’apliquen a l’N-340 i que el trànsit sigui desviat cap a la C-32.

El projecte aprovat contempla la construcció d’una nova rotonda al carrer Montblanc i millorar els encreuaments de la carretera C-31 amb els carrers de l’Ebre i de les Sorres i amb el carrer de les Figueres i l’avinguda Diagonal.