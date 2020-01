Tres persones han resultat ferides, dues en estat menys greu i una greu

Actualitzada 12/01/2020 a les 17:55

Dos turismes han topat aquest migdia a l'N-340 entre Altafulla i Torredembarra. Per causes que encara es desconeixen un dels cotxes hauria envaït el carril contrari impactant frontalment amb un segon vehicle.En concret, l'accident ha passat a les 15.40 hores i s'han vist involucrades cinc persones de les quals dues han resultat tres han resultat ferides. Dues han estat traslladades a l'Hospital Santa Tecla en estat menys greu i la tercera al Joan XXIII en estat greu, segons ha informat el SEM, que ha activat tres unitats. Per la seva banda, Bombers informa que hi han treballat dues dotacions i que una de les persones s'havia quedat atrapada dins un dels vehicles implicats.