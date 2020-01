VOX convoca una manifestació davant l'Ajuntament per defensar que «Espanya existeix»

Vox ha convocat la manifestació a tot l'Estat per defensar que «som espanyols de tota condició»

Vox ha publicat un manifest en el qual convoca a una manifestació perquè «Espanya existeix» i en defensa que «som espanyols de tota condició i circumstància, de tot ofici i vocació, sigui com sigui la nostra religió o hàgim votat el que hàgim votat».El comunicat, que demana sigui llegit diumenge que ve davant els ajuntaments, insisteix que «Espanya existeix» i no ha de sentir vergonya de la seva identitat, ni rebutjar la seva èpica ni la seva història, ja que s'ha fet amb l'esforç i sacrifici dels avantpassats, «amb un patrimoni i una sobirania avui amenaçats per un Govern en mans del separatisme».Vox pretén que la concentració serveixi per a exigir al Govern que respecti la sobirania del poble espanyol i la Constitució, «que és el mateix que exigir respecte per la llibertat, la convivència i la igualtat».A Tarragona la convocatòria ha congregat al voltant d'un cententar de persones, entre el públic es trobaven la presidenta de VOX Tarragona, Isabel Lázaro, i el diputat de VOX al Congrés Luis Gestoso que ha estat l'encarregat de llegir el discurs a la Plaça de la Font.