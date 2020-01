L'espai lúdic del Francolí segueix en el pèssim estat en què va quedar per la riuada

Actualitzada 13/01/2020 a les 08:14

La nit del dimecres de la pròxima setmana, dia 22 de gener, es compliran tres mesos de l’inici de la riuada catastròfica que va afectar la conca del Francolí. El desbordament del riu a causa de les fortes pluges caigudes van generar importants destrosses des del seu naixement i fins a la desembocadura. Des de llavors, l’espai lúdic que hi ha en l’àmbit de la ciutat de Tarragona presenta un estat de devastació, amb camins gairebé impracticables, restes d’arbres i matèria arbòria arrossegada per l’aigua i papereres fora de lloc. Un dels aspectes que més perjudiquen els usuaris d’aquesta zona lúdica, on es practiquen diferents esports i es passegen gossos, és l’acumulació de terra que hi ha en les rampes d’accés. En la que hi ha a l’altura del carrer Torres Jordi, les restes de fang ocupen prop de setze metres i encara ningú ha procedit a treure-les.

Josep Brunet, veí de la zona i usuari habitual de la zona lúdica, va manifestar ahir a aquesta redacció que aquest espai «és una porqueria i algú hauria de fer alguna cosa, ja que està totalment abandonat, amb camins destrossats, des que va passar la riuada». Brunet va «vinc cada dia i no entenc per què tot està com va quedar després de les inundacions del mes d’octubre». Aquest veí va afegir que «no han netejat ni els accessos i quan plou la terra es converteix en fang, per la qual cosa molta gent puja per l’exterior, agafant-se a la barana, amb el perill que això suposa».

Ariana Òdena va dir, per la seva banda, que la sensació és «d’abandó». Ahir al matí passejava amb uns gossos i un nen en un carret. «Hi ha coses bàsiques que no costaria que les arrangessin, més tenint en compte que aquest és un parc públic». Òdena va apuntar que, després de la riuada, «tot va quedar en molt mal estat i podrien fer passar una màquina per arreglar una mica els camins i netejar els accessos». «El primer dia que vaig venir després de la riuada la gent em deia que venia del riu perquè anava plena de fang», va afegir. Òdena va lamentar el fet que les papereres «estan fora del seu lloc i, per tant, no pots deixar les bosses amb els excrements dels gossos». «Els que tenen menys escrúpols, els deixen al camí», va remarcar.

Sergi Borràs no va dubtar a dir que «s’hauria de fer alguna cosa, no només aquí, al riu, sinó en tota la ciutat per millorar-la, ja que la sensació és que va cap a enrere». Mentrestant, Dani Llorens, resident a Torreforta i usuari habitual de la zona lúdica del Francolí, va comentar que aquest espai afectat per la riuada d’octubre «s’hauria de netejar». Llorens va afirmar que «no costaria massa que una màquina arrangés els camins per tornar-los a la situació que hi havia abans de la riuada i evitar, d’aquesta manera, el fang quan plou».