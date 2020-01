Dos cotxes topen a la C-14 quan intentaven esquivar un gos

Actualitzada 12/01/2020 a les 20:13

Dos turismes que circulaven per la C-14 han col·lidit, aquest migdia, a l’alçada del punt quilomètric número 3. Bombers han rebut l’avís per l’accident de trànsit a les 14.01h., i han mobilitzat dues dotacions que s’han desplaçat fins al lloc. En la col·lisió han resultat ferides lleus quatre persones, dos ocupants de cada vehicle implicat. Tal com detallen fonts de Bombers de la Generalitat, l’impacte s’ha produït quan el cotxe que circulava en primer lloc ha hagut de fer una maniobra per esquivar un gos que, en aquell moment, travessava lliurement la calçada. El vehicle que anava al darrere no ha pogut frenar a temps i ha col·lidit amb el del davant, deixant quatre persones ferides que han estat posteriorment traslladades a l'Hospital Sant Joan de Reus. Bombers hi han treballat durant menys de 60 minuts per desconnectar bateries dels vehicles i netejar la calçada, i han col·laborat amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per introduir els ferits a les ambulàncies que els han dut al centre sanitari.