L'alcalde de Salou demana a Renfe que els trens entre Tarragona i Barcelona arribin a l'estació de Port Aventura

La proposta de Pere Granados aposta per millorar el servei ferroviari del municipi i estalviar trens llançadora

Actualitzada 11/01/2020 a les 19:07

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha demanat a Renfe que els trens entre Tarragona i Barcelona tinguin origen i final a l'estació de Salou-PortAventura. D'aquesta manera, segons Granados, s'optimitzarien recursos i es millorarien els serveis dels usuaris salouencs, ja que no caldrien trens llançadora fins a la capital tarragonina. «Aquest canvi és el més raonable i no comportaria cap perjudici per als usuaris de tren de Tarragona», ha afirmat l'alcalde. Així mateix, ha afegit que la «nova programació del servei permetria eliminar trens llançadora, suposant un estalvi important de trens, temps i recursos». Ara, l'ajuntament resta a l'espera de la resposta dels responsables de Renfe.