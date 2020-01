El delegat, Òscar Peris, afirma sentir «indefensió» davant l'oferta de freqüències i horaris que planteja l'operadora

Actualitzada 10/01/2020 a les 14:12

El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, proposa un front comú amb els alcaldes per exigir a Renfe un millor servei ferroviari al Camp de Tarragona. El delegat considera que l'oferta de freqüències i horaris que s'ha dissenyat per l'activació de la variant de Vandellòs, a partir de dilluns, és insuficient i deixa el territori en una situació d'«indefensió». Segons Peris, cal que el territori pressioni «al màxim» per defensar els acords que s'havien negociat. Per aquest motiu, en declaracions a l'ACN ha anunciat la intenció de convocar una reunió del pacte per a les infraestructures del Camp de Tarragona, que aplega els alcaldes de Tarragona, Reus, Salou, Cambrils i Vila-seca. El delegat creu que la trobada s'ha de fer amb celeritat –si és possible aquest mateix mes de gener.Segons el delegat del Govern, el que hauria de ser un motiu de celebració pels anys d'endarreriment en la posada en marxa del corredor mediterrani, s'ha convertit en una notícia agredolça. «La proposa horària i de cadència de trens en la línia de passatgers no s'ha tingut en compte per part de Renfe en la taula mixta de debat», ha lamentat Peris.Davant d'aquest escenari, el polític republicà ha garantit que «des de la demarcació pressionarem al màxim perquè els horaris i, sobretot, les franges que s'havien compromès a respectar i a posar en funcionament, vagin a favor dels usuaris del transport públic».Per aquest motiu, el delegat insta, d'acord amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, a la convocatòria del pacte d'infraestructures del Camp de Tarragona per posar en comú «una resposta davant d'aquesta situació d'indefensió, on no s'ha tingut en compte la nostra proposta horària i acabem perdent freqüències, trens i el compromís que feia Renfe sobre aquest servei».Un dels greuges que el Govern vol resoldre és la pèrdua dels trens Euromed per l'estació urbana de Tarragona i els buits que preveu la planificació en algunes franges horàries. «Els usuaris no hi poden perdre davant la posada en marxa d'una infraestructura d'aquest nivell. Era un servei que estava consolidat i no podem fer passes enrere amb aquest sentit», ha tancat Peris.