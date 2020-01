Els Mossos d'Esquadra detenen tres homes in fraganti després de robar en un institut de Tarragona

Van deixar una pantalla tàctil a terra en veure’s sorpresos per una patrulla

Actualitzada 10/01/2020 a les 15:08

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dijous tres homes, dos de 20 i 30 anys, de nacionalitat espanyola i un tercer de 19 anys, de nacionalitat marroquina, tots ells veïns de Tarragona, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc al voltant de les dues de la matinada quan una patrulla, que efectuava tasques de prevenció de delictes als barris de Ponent de Tarragona, va observar tres homes a la rambla de Ponent que traslladaven un televisor de grans dimensions. En observar la presència policial, els tres desconeguts van sortir corrent després de deixar abandonat l’aparell a terra. Els agents els van seguir fins a un edifici del carrer riu Llobregat on s’havien refugiat i els van detenir.En el moment de la detenció, els tres es van inculpar mútuament amb l’argument que cadascú d’ells únicament ajudava els altres a portar l’aparell que havien sostret d’un centre educatiu al qual van accedir després de trencar diversos vidres. Tots ells acumulen 41 antecedents policials per aquest i altres tipus de delictes i es dona la circumstància que un d’ells tenia una ordre de detenció vigent dictada per un jutjat de Tarragona per robatori.L’aparell en qüestió, és una pantalla tàctil de 65 polzades valorada en 2.500 €, la qual ja s’ha retornat aquest matí al centre educatiu mentre que els tres lladres està previst que passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.