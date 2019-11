«Volem despertar la vocació científica amb experiments reals»

Carles Lozano, coordinador de URV Divulga, creu que és «inspirador» que els nens i nenes es posin en la pell dels científics

Actualitzada 13/11/2019 a les 08:50

Més de 1.500 alumnes de 31 centres educatius diferents participaran en els tallers experimentals inaugurats ahir a la URV, dins el marc de la Setmana de la Ciència 2019. Alumnes de l’Escola Sant Pere i Sant Pau i de l’Escola de Pràctiques Institut Pons d’Icart van realitzar, durant el dia d’ahir, tres tallers experimentals. En el primer, Quin té més vitamina C?, els estudiants havien d’analitzar el contingut en vitamina C de diferents sucs de fruites. Es tracta d’una prova purament qualitativa en la que es barreja el midó amb iode i es comparen els resultats amb els valors de contingut de vitamines indicats a les etiquetes dels sucs. Els alumnes van conèixer també el poder antioxidant de la vitamina C amb un experiment amb poma ratllada.En el segon dels experiments, Sabó i detergent: quina és la diferència?, enfocat a alumnes de secundària, investigaven la capacitat emulsionant del sabó i el detergent, introduint els dos elements en aigua tova i aigua dura. Sobre aquest, el coordinador d’URV Divulga, Carles Lozano, va assegurar que a Tarragona «gastem més sabó perquè tenim uns nivells molt alts d’aigua dura», que és un tipus d’aigua que conté un alt índex de minerals, concretament sals de magnesi i calci.El tercer dels experiments realitzats ahir, Nano tecnologia i circuits elèctrics, tractava sobre el grafè, que té un gran potencial en nanotecnologia, ja que és flexible, fort, gairebé transparent i és conductor de l’electricitat. Els alumnes van fer un muntatge elèctric per comprovar aquesta conductivitat, guixant un tros de paper amb llapis i connectant-lo per mitjà d’uns cables a una petita bombeta, que s’acaba encenent. També van fer muntatges amb un generador piezoelèctric, una dinamo i una pila, per alimentar un LED. Amb aquest experiment s’introdueix als alumnes els nanomaterials i els piezoelèctrics, les seves propietats i aplicacions, i les transformacions energètiques.Lozano va reconèixer que, en un primer moment, creia que «vestir als alumnes amb bates i ulleres era contraproduent», ja que mostra que hi ha un perill a l’hora de fer experiments, però va defensar que és «inspirador» que els nens i nenes es posin en la pell dels científics i això és important, doncs el motiu principal d’aquest taller és «despertar la vocació científica amb experiments reals».Després, els alumnes van realitzar una activitat d’un caire més explicatiu, Coneix la taula periòdica. Sobre una taula en format mural, se’ls va explicar la història i la utilitat de la taula periòdica per tal que identifiquessin i situessin diversos elements explicant en quins materials es troben i quina utilitat tenen. Els alumnes van fer experiments relacionats amb el nitrogen, l’hidrogen, l’heli, el carboni, el sofre i l’oxigen amb reaccions químiques on intervenen, com ara una descomposició, o una oxidació-reducció, o treballant amb el mateix element.Des del passat dilluns 11, fins el pròxim divendres 22 de novembre, els 1.544 alumnes, 786 de primària i 758 de secundària, participaran en aquests tallers i d’altres, com Polímers i reciclatge i Producció de coure: del mineral al metall. A més, durant aquestes dues setmanes relacionades amb la ciència que organitza la Universitat Rovira i Virgili amb la col·laboració de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), fins a 250 alumnes d’entre tercer d’ESO i primer de Batxillerat visitaran les facultats d’enologia i química de la URV, en les que també duran a terme diverses activitats.A aquest acte de presentació i inauguració dels tallers científics de la Setmana de la Ciència 2019 hi van assistir María José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc Díaz, vicerector de Recerca i Planificació Científica de la URV, Rodrigo Cannaval, vicepresident de l’AEQT i Rafael Muñoz, inspector en cap dels Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat.