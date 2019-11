Prop de cent persones assisteixen a les reunions d'Alcohòlics Anònims a Tarragona

L’entitat vol aprofitar el Dia Sense Alcohol per visualitzar el seu treball desinteressat en els onze grups que té a les comarques de Tarragona

Actualitzada 12/11/2019 a les 21:35

Carpa informativa al Mercat

Prop d’un centenar de persones es reuneixen setmanalment en els onze grups que Alcohòlics Anònims té a les comarques de Tarragona. El pròxim divendres, 15 de novembre, se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol, una data que aquesta associació aprofita «per donar a conèixer les activitats que fem», va manifestar Jesús a Diari Més, vocal d’aquesta organització que treballa en la rehabilitació de persones que pateixen aquesta malaltia. Alcohòlics Anònims té onze grups de treball, localitzats a Tarragona, Reus, Valls, Salou, el Vendrell, Montblanc, Calafell i Roda de Berà.Jesús va dir que «és important que el dia 15 es parli de l’alcoholisme i de la nostra entitat, perquè som una alternativa que dona solucions i cal que es coneguin les activitats que fem». Parla per pròpia experiència, ja que «porto 23 anys sense beure alcohol i en conec una persona que en porta 40», va dir. Jesús va dir que «cal entendre l’alcoholisme com una malaltia, de la que sempre hi poden haver recaigudes, però també hi ha moltes persones que s’ensurten favorablement».Jesús va explicar que a Alcohòlics Anònims «fem reunions d’autoajuda, que no són ni mèdiques ni terapèutiques, en la que treballem dotze passos i on parlem de les nostres experiències i aprenem a viure sense alcohol», va dir, per afegir que «som una escola de vida».«Cada grup de treball està format per set o vuit persones», va apuntar Jesús, qui va indicar que les persones interessades a formar-ne part «poden dirigir-se a nosaltres mitjançant el telèfon 606 586 270 o escrivint un correu a infoarea22aa@hotmail.com». «També es pot consultar informació del que fem a www.alcoholicos–anonimos.com», va recordar.«És important que el dia 15 es parli de l’alcoholisme i de la nostra entitat, perquè som una alternativa per oferir solucions i cal donar a conèixer les activitats que fem», va remarcar.Com explica l’entitat en els formularis que presenta a les persones interessades en els seus serveis, «nosaltres, els membres d’Alcohòlics Anònims, vam arribar al programa perquè vam reconèixer finalment que no podíem controlar la nostra manera de veure».En aquest context, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, mitjançant el Grup de Treball de Prevenció sobre Drogues des de la Farmàcia Comunitària (GdT), instal·larà una carpa informativa al Mercat Central (Cristòfor Colom) el divendres. Entre les 10 i les 15 hores, professionals farmacèutics i tècnics del Servei de Prevenció d’Addiccions de les entitats col·laboradores oferiran eines i recursos necessaris per a una prevenció primària en el consum d’alcohol.La coordinadora del GdT, Cristina Guzmán, va destacar ‘la importància de sensibilitzar a la població sobre els riscos de l’alcohol». L’objectiu d’aquesta acció és endarrerir l’edat d’inici del consum, promoure el compliment de la normativa, augmentar la percepció de risc, reduir la problemàtica associada als efectes de l’alcohol i reduir la probabilitat d’abús i dependència, així com altres problemes de salut associats», va dir.