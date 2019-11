Nous municipis s'incorporen a la Taula de la Pobresa Energètica

La finalitat d’aquesta adhesió és que tot el territori treballi de manera coordinada

Actualitzada 12/11/2019 a les 21:58

Representants de Cambrils, Vila-seca i Salou i dels consells comarcals del Baix Camp i del Tarragonès van assistir per primera vegada al plenari de la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, presidida per la consellera i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, Carla Aguilar i la regidora de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, amb l’objectiu de treballar de manera coordinada en tota la demarcació.En la reunió, que va durar gairebé dues hores, hi van assistir unes quaranta persones, entre representants polítics i tècnics dels ajuntaments de Tarragona, Reus i altres municipis i de la Generalitat, membres d’entitats que treballen en aquest àmbit i representants de les empreses subministradores d’energia i aigua. L’anterior reunió es va fer l’any passat al Mas Iglesias de Reus.Aguilar va celebrar «l’ampliació amb aquestes noves incorporacions de més agents i persones implicades en l’abordament d’aquesta problemàtica social de primer ordre al nostre territori». «Considerem que és un espai de treball necessari perquè és una problemàtica amb una dimensió fonamental de la pobresa com ho és l’energètica i transcendeix fronteres municipals i, per tant, és molt bona tota la coordinació que puguem fer» va valorar Aguilar.La consellera va celebrar l’assistència d’algunes empreses energètiques però va lamentar, també, que van «trobar a faltar la participació d’algunes altres».Segons Aguilar, les conclusions de la trobada són que «és necessari millorar en el coneixement d’alguns recursos i la coordinació d’aquests i que cal potenciar les eines que ja existeixen en diferents ajuntaments per apropar-nos a la ciutadania» i, per això, va recordar també la importància dels punts d’assessorament energètic i dels ajuts «que ja s’estan donant» a llars vulnerables.Per altra banda, Vilella va celebrar també poder «donar continuïtat a aquesta taula» i va reconèixer també que «convé, des de les diferents visions que es puguin tindre des dels consistoris puguem arribar a trobar solucions reals per les persones».«Una de les dades que crida més l’atenció és que, encara ara, un 60% de les persones que atenem tenen dret al Bo social i no el tenen demanat, i això creiem que és una errada del mateix sistema», va criticar Vilella, defensant que «no pot ser que fem un decret a nivell estatal que pretén protegir les persones en vulnerabilitat perquè puguin tenir accés amb un cost més reduït i, tot i tenir-hi dret, no ho tinguin sol·licitat». Va afegir que la taula ajuda a donar visibilitat a aquestes «anomalies».