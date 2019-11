La mítica Casa Cuadras de Tarragona tanca mesos abans de celebrar el centenari

La xarcuteria de la Rambla va obrir les seves portes el 1920 i es va especialitzar en productes difícils de trobar en la Tarragona de postguerra

Un nom lligat a la ciutat

La mítica Casa Cuadras, un dels establiments comercials més antics i coneguts de Tarragona, abaixarà la persiana per última vegada el dissabte 30 de novembre, pocs mesos abans de celebrar el seu centenari.Va ser Baldomero Cuadras qui el 1920 va inaugurar un comerç de comestibles a la Rambla Nova que, amb els anys, es va convertir en un establiment on es podia adquirir productes difícils de trobar a la Tarragona de postguerra i, fins i tot, fins a l’arribada de la democràcia. Aquesta particularitat es va mantenir, malgrat l’obertura de les fronteres als productes europeus anys més tard.A finals de la dècada dels seixanta i, sobretot, en la dels setanta, molts tarragonins organitzaven expedicions a Andorra per comprar productes del continent que gairebé no tenien presència en el mercat estatal, com formatges i mantegues holandeses o xocolates belgues, inclús organitzant desplaçaments en autocars.Alguns d’aquests productes es podien adquirir a Casa Cuadras, un comerç avançat al seu temps que també es va especialitzar en gastronomia local, com els carquinyolis de Montblanc o les coques de Perafort.L’establiment de la Rambla Nova ha estat al llarg de més de nou dècades un punt de destí d’aquelles persones sibarites que cercaven productes poc habituals. En un període determinat, aquest comerç fins i tot va comercialitzar arròs de paella enllaunat que es preparava bullint l’envàs en aigua.Casa Cuadras, com la coneixen els tarragonins, avui Xarcuteria Cuadras, ha tingut diversos noms al llarg de quasi un segle d’existència. El primer va ser Colmado B. Cuadras, una petita botiga que, anys més tard, el 1965, va ser ampliada gràcies a l’adquisició d’una botiga que hi havia al costat. També va rebre el nom de Mantequeria Cuadras. L’actual va ser el darrer canvi de nom i es va produir a la dècada dels vuitanta.Al llarg dels més de 99 anys de vida han estat al capdavant de l’establiment de la Rambla Nova tres generacions. Al fundador, Baldomero, li van seguir els seus fills Josep Maria i Francesc. Després, es va incorporar al negoci el seu nét Francesc, qui ahir dimarts atenia el negoci amb normalitat i va optar per no fer declaracions als mitjans de comunicació.El tracte personalitzat ha estat també una de les característiques d’aquest establiment que va obrir les seves portes en una Tarragona que tot just superava els 30.000 habitants. Amb esforç i buscant productes gastronòmics diferents, es va guanyar un prestigi que mai va abandonar. Ha estat comerç de referència per a persones que buscaven alternatives als productes més habituals en cada una de les diferents èpoques, autèntiques delicatessen com coques, embotits ibèrics de diversos orígens o vins portats de diferents zones productives del país.Amb el pròxim tancament de Casa Cuadras, d’aquí a divuit dies, desapareixerà un dels establiments de venda de productes gastronòmics i tota mena de queviures més preuat de la ciutat de Tarragona i que ha format part del paisatge de la Rambla Nova.