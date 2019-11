JxTGN proposa uns pressupostos allunyats de «projectes faraònics»

Nadal demana més ajuts a les entitats socials i posar càmeres de seguretat en les urbanitzacions de Llevant

Actualitzada 12/11/2019 a les 20:26

Zones de vianants i seguretat

El PSC vol conèixer els pressupostos abans de posar les seves condicions

Cs demana inversions i no augmentar la pressió fiscal als tarragonins

El PP reclama la millora de la connexió del centre amb els barris

La CUP demana eliminar el projecte de la Budellera

El grup municipal de Junts per Tarragona (JxTGN) aposta perquè els pressupostos de l’Ajuntament del 2020 afavoreixin la salut econòmica de les entitats de la ciutat, la seguretat i la millora dels carrers, i rebutja «projectes faraònics, com ja vam dir a la campanya electoral», va dir ahir el portaveu del grup, Dídac Nadal, en roda de premsa. Nadal va iniciar la seva intervenció dient que JxTGN ha fet diverses reunions amb l’equip de govern per abordar els futurs pressupostos municipals, però desconeix quan se celebrarà el plenari que els sotmetrà a l’aprovació dels regidors.El portaveu del grup nacionalista va avançar que «som conscients de les dificultats financeres de l’Ajuntament i que el volum que hi ha a disposició d’inversions és reduït tenint en compte les necessitats de la ciutat». És per això que JxTGN «advoca per petits projectes i per ser sensibles amb les necessitats de les persones».Com a condició per a aprovar els pressupostos del govern d’ERC i ECP, aquesta formació «exigeix més dotació per associacions de veïns, clubs esportius i entitats de la ciutat». En aquest context, Nadal va dir que «la gent de Tarragona és molt participativa i treballa de manera altruista, i els pressupostos han de tenir un component humà».A més, «han d’ajudar a aquestes entitats que treballen per la ciutat». Nadal va recordar que «hi ha locals socials en mal estat i les associacions de veïns han vist com se’ls reduïa les subvencions».Nadal va dir en relació a les actuacions que l’Ajuntament hauria d’incorporar als pressupostos que «s’ha de ser valent i tenir coratge per començar a fer zones de vianants al centre de la ciutat, com l’Illa Corsini i una part de la Rambla Nova, una iniciativa que podria portar-se a alguns barris». «La ciutat necessita canvis, amb propostes que són assumibles», va remarcar.Per la seva banda, la regidora Cristina Guzmán va dir que la seva formació planteja «dues prioritats que coincideixen amb demandes dels veïns». JxTGN proposa «ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana, crear la figura de l’agent de barri, augmentar els punts d’enllumenat públic a tota la ciutat i de manera especial en zones amb més robatoris a interior de vehicles, i instal·lar càmeres de vigilància en les urbanitzacions de Llevant i zones més conflictives, fins i tot lectors de matrícules». Tot això «ha d’estar contemplat en els pressupostos».La regidora Elvira Vidal va dir, d’altra banda, que «defensem una Tarragona amable, neta i florida». Vidal va remarcar que cal fer una programa de «millora del paviment dels carrers i de voreres», entre altres motius per «rebaixar la contaminació sonora en espais com els voltants de l’estació d’autobusos». Vidal també considera important «recuperar la via pública posant més verd i guarnir la ciutat».La portaveu del grup municipal socialista, Sandra Ramos, va defensar que, abans de posar condicions als pressupostos, els agradaria conèixer el contingut del document, motiu pel qual va aprofitar per mostrar la seva molèstia. Tot i així, Ramos va assegurar que pels socialistes «els serveis socials són molt importants» i no estaran d’acord amb una «sospitosa rebaixa dels pressupostos destinats» a aquesta matèria. En referència a les condicions que, tant Junts per Tarragona com la CUP, ja van fer públiques, Ramos va sostenir que «aquests són els dos partits que van donar suport a la formació de l’actual govern i posen les seves condicions als pressupostos», i va afegir que «aquí cadascú exerceix la pressió a la seva manera».Ramos va considerar important també que «l’Ajuntament acordi amb la Generalitat un pla de barris, proposta que ja hem instat en dos plens», i que es «reprengui el projecte d’un autobús gratuït a la ciutat, per potenciar una mobilitat sostenible, que actualment està aturat».Rubén Viñuales, portaveu del grup municipal de Ciutadans, va reconèixer que només ha tingut una reunió informal amb amb el regidor Jordi Fortuny relacionada amb els pressupostos municipals que s’aplicaran el pròxim any. Viñuales va assegurar que el seu model pressupostari es basa en «un pla de xoc de barris, un augment de la partida destinada a jardineria, una millora de la lluita contra l’incivisme, ajudes als comerços, un augment de la partida de patrimoni per la contractació de nou de la plantilla de museus, així com la conservació del patrimoni i la inclusió d’una partida concreta per la connexió de la ciutat».Viñuales va afegir que cal «una promoció internacional de la ciutat per generar, d’una vegada per totes, un sector turístic sostenible i motor de l’economia local, i un pla de polígons». El portaveu de Ciutadans va declarar que el seu grup és partidari de «no augmentar la pressió fiscal als tarragonins». Viñuales va dir que, de moment, desconeix les propostes formals de l’equip de govern.El portaveu del grup municipal del Partit Popular de Tarragona, Jose Luis Martín, va criticar que «el govern hauria d’exposar els pressupostos als diferents grups municipals, ja que encara no els coneixem», com també va criticar, en el mateix sentit, la portaveu del PSC Sandra Ramos.Pel que fa a les condicions per a donar el seu suport a l’aprovació dels pressupostos municipals, Martín va assegurar que van en la línia del que van presentar durant la campanya electoral. El portaveu dels conservadors va recordar «el projecte de les tres connexions de la ciutat amb els barris de Ponent i amb les urbanitzacions de Llevant, així com la Rambla del Mar per connectar la Rambla Vella amb la plaça dels Carros». Martín també va subratllar que una de les propostes que defensa el seu grup és la necessitat de «millorar l’enllumenat a la ciutat».A més, Martín advoca per revitalitzar el centre de la ciutat amb ajudes al comerç i al turisme. Finalment, el portaveu del PP reclama una reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI).Com ja va explicar en roda de premsa la seva portaveu, Laia Estrada, la CUP demana principalment que els pressupostos recullin els cinc punts que van permetre la investidura de Pau Ricomà com a alcalde.Es tracta d’una partida per fer un cens de pisos buits, una altra per internalitzar el servei de neteja, destinar un 1% dels comptes a pressupostos participatius, eliminar el projecte urbanístic de la Budellera mitjançant una modificació del POUM i impulsar un estudi que avaluï la qualitat de l’aire