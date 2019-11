S'enfronta a cinc anys de presó per defraudar més de 55.000 euros a la seva tieta a Tarragona

L'home era el tutor legal de la víctima, declarada incapaç per un jutjat

Actualitzada 12/11/2019 a les 11:38

Un home de 69 anys s'asseurà a la banqueta dels acusats de l'Audiència de Tarragona acusat d'un suposat delicte d'administració deslleial per, presumptament, haver defraudat més de 55.000 euros a la seva tieta durant tres anys. Segons la fiscalia, des que es va convertir en el tutor legal de la víctima -declarada incapaç per un jutjat- l'home va començar a fer de forma periòdica nombrosos reintegraments i transferències del compte de la dona, obert en una sucursal de la Part Alta de Tarragona. L'individu va retirar 89.930 euros, dels quals almenys 55.800 no es van utilitzar en interès de la víctima. Per aquest motiu, la fiscalia demana una pena de cinc anys de presó, 6.600 euros de multa i el retorn de tots els fons retirats del banc.Segons relata l'escrit d'acusació del fiscal, les retirades de diners van començar l'endemà del seu nomenament com a defensor judicial de la tieta, l'any 2012, i fins el 20 d'octubre del 2015, tot i que ja feia mig any que no ostentava el càrrec. L'abril del 2015 la fundació STS es va convertir en la tutora de la víctima. Està previst que el cas arribi a judici el 18 de desembre a la secció segona de l'Audiència de Tarragona.