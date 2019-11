Oberta la convocatòria dels premis literaris Ciutat de Tarragona

Actualitzada 12/11/2019 a les 17:09

30è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler.

20è Premi-beca de traducció Vidal Alcover.

23è Premi de narrativa curta per Internet Tinet.

Com ja és habitual des de l’any 2011, any en què es va produir una reformulació d’aquesta convocatòria, amb la tardor arriba la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, enguany en la seva 30ª edició, que, seguint la línia marcada a les darreres sis ocasions, constarà dels següents premis:Com és sabut, els Premis Literaris Ciutat de Tarragona van ser iniciats per Òmnium Cultural del Tarragonès. Des de 1992, la convocatòria es fa des de l’ajuntament de Tarragona. A partir de 2002, també s’hi va afegir el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Des de 2014, l’organisme encarregat d’organitzar-los és la Casa de les Lletres, del departament de Cultura de l’ajuntament de Tarragona.Atesa la bona marxa de les darreres edicions, l’organització ha considerat convenient de no introduir-hi cap modificació significativa, fora de la renovació parcial d’alguns membres dels jurats, tal com ja es fa de manera ordinària.Així, elestà dotat amb 21.000 € i s’hi poden presentar novel·les en català, de tema lliure, amb un mínim de 150 pàgines; l’edició corre a càrrec d’Angle editorial.Elestà dotat amb 1.000 € per la diputació de Tarragona i s’hi poden presentar contes en català, de tema lliure, d’entre 3 i 6 pàgines; l’edició de l’obra guanyadora junt a altres 14 textos seleccionats corre a càrrec de Cossetània edicions.Per últim, el, que té la característica de premi-beca, està dotat amb 12.000 € i s’hi poden presentar projectes de traducció al català d’obres literàries que, per la seva com­plexitat i importància i per la dedicació que comportin, impliquin la necessitat d’un ajut econòmic per ser duts a terme; l’edició de les obres corre a càrrec de les edicions de 1984.Els treballs que optin als premis es poden presentar fins ali el lliurament tindrà lloc a la nostra ciutat el dia, al