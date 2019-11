La Guàrdia Civil deté un grup criminal dedicat a estafar amb la compravenda de cotxes

Els detinguts van aconseguir estafar al voltant de 19.000 euros

Actualitzada 12/11/2019 a les 15:56

Investigacions des de principis de 2019

La Guàrdia Civil de Tarragona juntament amb la de Llíria i Osca han detingut als components d'un grup criminal dedicat a la comissió d'estafes en diverses webs de compravenda de vehicles. En total, els membres van realitzar 15 estafes per un valor de 19.000 euros. Als autors, tres dones i dos homes de nacionalitat espanyola i búlgara se'ls imputen delictes d'estafa usurpació d'estat civil i pertinença a organització criminal.La banda obtenia les dades i imatges dels vehicles anunciats d'una de les webs de compravenda. En alguns casos arribaven a contactar amb els propietaris dels vehicles, fent-se passar per possibles compradors, i sol·licitant-los còpia de la documentació del vehicle o del DNI dels titulars, amb l'excusa de realitzar un contracte de compravenda del vehicle, cosa que en cap dels casos s'arribava a materialitzar.Un cop tenien les imatges, duplicaven l'anunci en una segona web de compravenda a un preu menor. Posteriorment, sol·licitaven progressivament la realització de transferències d'efectiu en concepte de reserva als compradors. Quan la víctima s'adonava que estava sofrint una estafa els integrants de l'organització proferien tot tipus d'amenaces perquè els perjudicats no presentessin denúncia.Les investigacions es remunten a febrer de 2019, moment en el qual un estafat va alertar a la policia. Els agents van relacionar cinc persones, totes elles integrants d'aquest grup criminal al qual se li atribueix la comissió d'un total de quinze estafes per un valor total que ascendeix a 19.000 euros.El grup criminal es trobava constituït en part per diferents membres d'una mateixa família, els quals s'organitzaven per a la comissió de les estafes. Un primer graó de l'organització es dedicava a obtenir la documentació dels vehicles i dels seus titulars; un altre duplicava l'anunci en altres webs; i un tercer graó obria els comptes bancaris on rebien els diners.Els investigadors han detectat un total de 15 estafes comeses per aquest grup criminal a les províncies de València, Alacant, Almeria, Cadis, Cantàbria, Castelló, Huelva, Madrid, Osca, Biscaia i Sòria.Les detencions dels integrants del grup criminal s'han desenvolupat de manera coordinada amb la Guàrdia Civil de Tarragona i Osca. Les diligències instruïdes han estat lliurades en els Jutjats de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Lliría.