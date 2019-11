Junts per Tarragona condiciona el seu «sí» als pressupostos a millores per la ciutadania

Reclamen més implicació cap a les associacions de la ciutat o incrementar la partida de seguretat

Actualitzada 12/11/2019 a les 12:23

El Grup Municipal de Junts per Tarragona condiciona el seu suport als pressupostos municipals a canvi de propostes pensades per «millorar la qualitat de vida de la ciutadania», ha manifestat el portaveu Dídac Nadal.Per això reclamen un major acompanyament humà i econòmic a les entitats veïnals, culturals, esportives, socials i comercials. El portaveu ha destacat algunes de les situacions en les que es troben les entitats de la ciutat com «la falta de locals dignes» o els «seriosos problemes amb els tràmits administratius i les subvencions econòmiques, les quals s’han reduït dràsticament», ha assenyalat.Una altra de les principals propostes de Junts és l’increment de la partida destinada a la seguretat ciutadana per tal d'incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana. La regidora Cristina Guzmán ha destacat la necessitat de crear agents de barri; millorar la il·luminació en diferents zones de la ciutat; i la instal·lació de càmeres de videovigilància i/o lectors de matrícula en algunes zones.Per la seva banda, la regidora Elvira Vidal ha explicat diverses actuacions encaminades a fer de Tarragona «una ciutat més amable, més neta i més florida». Entre elles hi ha: incrementar el servei de manteniment i neteja de la via pública, implementar un pla de millora de paviments i de voreres; i augmentar el nombre d’inspectors per supervisar les tasques diàries del servei de neteja.Des de Junts per Tarragona consideren necessari elaborar un Pla de Verd Urbà, que es tradueixi en l’ampliació i millora de les zones verdes.Finalment, demanen incloure als pressupostes municipals l’elaboració i execució del projecte Illa Corsini; incrementar la partida destinada a la conservació del patrimoni històric; i un major suport humà i econòmic a l’àrea de serveis socials.