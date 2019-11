ERC s'imposa en 6 districtes del centre de Tarragona i Llevant i el PSC a Ponent i en vots

La CUP va debutar en unes eleccions generals aconseguint 2.981 vots en la ciutat de Tarragona i Ciutadans va caure a la setena posició

Actualitzada 11/11/2019 a les 20:53

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va ser la formació més votada a la ciutat de Tarragona en les eleccions generals celebrades el 10 de novembre, repetint la victòria aconseguida en els comicis del 28 d’abril.La segona posició va correspondre a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que també va ocupar aquest lloc en les generals de fa set mesos. El 28 d’abril la tercera posició va ser per Ciutadans (Cs), el gran perdedor de les eleccions, que diumenge passat va convertir-se en la setena força més votada a la ciutat de Tarragona.Pel que fa a l’ultradretà Vox, va passar del setè lloc al cinquè, guanyant dues posicions i superant a Junts per Catalunya (JxCat) i Ciutadans, i quedant a només 194 vots de distància del Partit Popular (PP). La CUP, que es presentava per primera vegada, va obtenir 2.981 vots. A Tarragona van votar 65.064 electors, mentre que a l’abril ho van fer 69.750, és a dir, 4.182 vots menys.Pel que fa al repartiment dels vots per districtes de la ciutat, ERC es va imposar en 6 i el PSC en 5, els mateixos que en les eleccions d’abril. Els republicans van guanyar a la Part Alta, Eixample Tarragona, Barris Marítims, Nou Eixample Nord, Nou Eixample Sud i urbanitzacions de Llevant, mentre que els socialistes ho van fer a Torreforta i barris, Campclar, Bonavista, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau. En cap barri Ciutadans va superar el miler de vots i el pitjor resultat el va tenir a la Part Alta, amb només 50 sufragis.Per la seva banda, l’ultradretà Vox va obtenir els millors resultats numèrics a Sant Pere i Sant Pau, amb 1.020 vots dels 7.755 totals, mentre que percentualment el barri on va collir més sufragis va ser a Bonavista, amb el 20,34%, seguit de Campclar, amb el 18,51%. En aquests barris Vox va sumar 691 vots d’un total de 3.422 electors que van exercir el seu dret a Bonavista, i 897 de 4.861 possibles.En les eleccions del 28 d’abril ERC va ser la força més votada a Nou Eixample Nord (3.513), urbanitzacions de Llevant (2.229), Eixample Tarragona (2.007), Nou Eixample Sud (1.781), Barris Marítims (1.272) i Part Alta (580). El PSC ho va ser a Sant Pere i Sant Pau (2.185 vots), Torreforta i Barris (2.013), Campclar (1.810), Bonavista (1.390) i Sant Salvador (736). En les eleccions del 10 de novembre els republicans es van imposar a la Part Alta (466), Eixample Tarragona (1.771), Barris Marítims (1.153), Nou Eixample Nord (3.115), Nou Eixample Sud (1.637) i urbanitzacions de Llevant (1.965).Els socialistes van guanyar el 10–N a Torreforta i barris (1.721), Campclar (1.633), Bonavista (1.208), Sant Salvador (706) i Sant Pere i Sant Pau (1.869).El nombre de vots escrutats a la ciutat de Tarragona el passat diumenge va ser de 65.064, dels quals van ser vàlids 65.752, mentre que el percentatge de participació va ser del 23,15% aquest novembre i del 28,63% a l’abril, respectivament.El descens de vots és significatiu a l’hora d’analitzar l’evolució dels que va rebre cada una de les formacions que es van presentar i que van ocupar els primers llocs. Les dues forces que van obtenir dos diputats a la circumscripció de Tarragona, PSC i ERC, van tenir 2.294 i 1.257 vots menys el passat diumenge amb relació al 28 d’abril a la ciutat de Tarragona.En Comú Podem (ECP) va aconseguir mantenir el seu diputat, tot i baixar 844 vots, mentre que JxCat, que també va conservar el seu diputat, va experimentar un lleuger augment, amb 19 vots.La pèrdua de vots més alarmant va ser la de Cs, que el diumenge va perdre 6.018 vots amb relació als que va aconseguir el 28 d’abril (11.131). Per la seva banda, el PP va augmentar la seva cartera amb 2.020 vots, i Vox amb 2.193.D’aquestes dades es desprèn que PSC, ERC, Cs i ECP van baixar en nombre de vots respecte als obtinguts a l’abril, mentre que JxCat, PP i Vox en van tenir més.En el còmput general de la demarcació de Tarragona, l’evolució dels resultats van ser similars, la qual cosa va implicar que Cs perdés l’únic diputat que tenia i aquest va passar a mans del PSC, que en va sumar dos.Un cop més, les zones urbanes localitzades al centre de Tarragona, més les urbanitzacions de Llevant, van apostar per donar confiança a ERC, i en els barris de Ponent, Sant Salvador i Sant Pere i Sant Pau el PSC va conservar la seva posició de privilegi. En termes globals, els socialistes van tenir 14.363 vots i els republicans 12.962.Pel que fa a la primera experiència de la CUP en unes generals, els anticapitalistes va aconseguir el nombre més gran de vots al Nou Eixample Nord, amb 775; seguit de l’Eixample Tarragona, amb 497, i les urbanitzacions de Llevant, amb 475. Percentualment va ser als Barris Marítims on va obtenir millors resultats, amb el 0,11% dels vots i 298 sufragis.Al Nou Eixample Sud la CUP va totalitzar 300 vots, 217 a Sant Pere i Sant Pau, 215 a la Part Alta, 64 a Campclar, 60 a Torreforta i barris, 57 a Sant Salvador i 27 a Bonavista. Per la seva banda, els millors resultats de JxCat es van produir al Nou Eixample Nord, on va sumar 1.660 vots i a les urbanitzacions de Llevant, amb 1.225.Com a curiositat, a Bonavista en va tenir 19 de vots. El PP només va superar la xifra del miler de vots al Nou Eixample Nord, amb 1.503 i es va aproximar a les urbanitzacions de Llevant i Eixample Tarragona, amb 932 i 917 sufragis, respectivament.Mentrestant, En Comú Guanyem va sumar 1.534 vots al Nou Eixample Nord i 1.133 a Sant Pere i Sant Pau. Percentualment, els millor resultats els va aconseguir a Bonavista i Campclar, amb el 15,81 i el 15,34 per cent.El gran derrotat, Ciutadans, només va rebre el suport de 5.113 electors. El percentatge més gran el va obtenir a Bonavista, amb el 10,87%, i a Sant Salvador, amb el 10,15%. En termes numèrics, els millors resultats van ser al Nou Eixample Nord, on va tenir 903 vots. A Sant Pere i Sant Pau en va sumar 729, a les urbanitzacions de Llevant 610 i a Torreforta i barris 508. En els altres districtes els resultats van ser els següents: Part Alta (50), Eixample Tarragona (447), Barris Marítims (296), Nou Eixample Sud (465), Campclar (466), Bonavista (369) i Sant Salvador (270).