Els convocats per Tsunami Democràtic a Tarragona tallen l'A-7

Unes 200 persones han accedit a la via i ara avancen en direcció sud

Actualitzada 12/11/2019 a les 20:28

Els manifestants que han seguit la convocatòria de Tsunami Democràtic a Tarragona s'han reunit aquesta tarda, a les 19h, al Campus Catalunya de la URV.Des de l'organització es demanava «aturar la normalitat» i portar roba d'abrigar, queviures, aigua i calçat còmode.Els 200 concentrats s'han desplaçat des del campus de la universitat fins a l'A-7, via que han tallat entrant per la incorporació que hi ha des de l'Avinguda Catalunya.Molts han portat material per fabricar barricades i han estat treballant en el tall durant uns 15 minuts. Més tard, els manifestants s'han desplaçat caminant fins a l'A-27 amb l'objectiu d'arribar fins l'AP-7.