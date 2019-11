El Port de Tarragona albergarà plantes gegants de producció de gasos que aniran als EUA

Les infraestructures es construiran al mateix Port durant els pròxims 12 mesos

Actualitzada 11/11/2019 a les 20:07

L’empresa alemanya Linde AG Engeneering, especialitzada en el disseny i construcció de plantes químiques a gran escala, construirà plantes per a la producció de gasos industrials. El projecte té una durada de dotze mesos i suposarà un total de càrrega de 5.352 tones que s’embarcaran, posteriorment, amb destinació Corpus Christi, a Texas (EUA).A finals del mes de setembre passat es van iniciar els treballs de càrrega, a la prolongació del Moll de Cantàbria, de les dues primeres plantes. Aquestes dues superestructures, una de producció de gas metà i una altra d’etilè, van haver de ser desplaçades amb mitjans especials atès el seu volum i el seu pes per poder ser carregades al vaixell.Les dimensions de la planta de producció de metà són de 32,9 m per 18,4 m per 26,2 m; i les dimensions de la planta d’etilè són de 19,5 m per 31,3 m per 27,1 m. Unes mides similars a un edifici de 9 plantes d’alçada.Aquesta és una operativa que es repetirà diverses vegades durant els mesos vinents. Linde AG porta a terme aquesta complexa operació de càrrega, en col·laboració amb Fagioli, una empresa d’enginyeria especialitzada en transport pesat i d’elevació.Fagioli realitza les activitats de remolc i càrrega al vaixell de cada planta desplaçant cada superestructura pel moll mitjançant remolc modular autopropulsat des de l’àrea de magatzem fins a la rampa Ro-Ro per a la seva càrrega en el vaixell Rolldock, pertanyent al grup Roll Group. Aquesta és una empresa amb embarcacions multifuncionals semisubmergibles que garanteixen el transport de càrrega pesada a través dels oceans.L’empresa Bergé Marítima SL és l’encarregada de dur a terme la consignació i l’estiba d’aquesta càrrega especial en el marc de Project Cargo. Un servei portuari que es caracteritza per la customització de cada càrrega, adaptat a les característiques de cada superestructura, la qual cosa converteix cada enviament en únic, amb una configuració especial en cada cas i estudis únics.A diferència d’altres mercaderies, Project Cargo no és una operació portuària estandarditzable i requereix sempre un treball de disseny i planificació prèvia. Project Cargo és una de les apostes del Port de Tarragona per aconseguir una major diversificació dels tràfics marítims.La infraestructura portuària del Port permet desenvolupar aquest servei per les particularitats que presenta respecte als seus competidors: una excel·lent climatologia que permet que gairebé la totalitat dels projectes es realitzin en esplanades a l’aire lliure, i la possibilitat d’embarcament directe des del moll.